Denuncia de abuso sexual contra Montiel: “Me drogaron hasta la inconsciencia”

Este miércoles habló por primera vez de manera pública Carolina, la joven que denunció al futbolista Gonzalo Montiel por abuso sexual. Lo hizo a través de un video que difundió su abogada.



“Soy Carolina, modelo y azafata, sobreviviente de un abuso sexual grupal donde el principal autor fue Gonzalo Montiel, nuestro último gol en el Mundial”, relata joven en las imágenes que compartió la abogada Raquel Hermida.



Respecto de los hechos que denunció ante la Justicia, puntualizó: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.



“Gonzalo me violó”, reiteró Carolina, quien también señaló que pasó mucho tiempo buscando abogados debido a que “todos querían negociar, ninguno quería ir a juicio”. (TN)