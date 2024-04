Volcó un colectivo, 20 personas resultaron heridas y les robaron a los pasajeros

Un micro de una empresa de turismo que viajaba desde Jujuy a Buenos Aires volcó en Santa Fe, a la salida de Sunchales, después de que se le reventara un neumático. En el ómnibus viajaban 43 pasajeros, de los cuales hay veinte internados en un hospital de la zona. Apenas sucedió el accidente, muchos autos se detuvieron para ayudar, pero algunos aprovecharon para robar las pertenencias de algunas víctimas, que por ahoraGastón Vivas, que viajaba en la parte superior delantera del micro, relató que el accidente sucedió unos veinte minutos después de que el vehículo cargara gasoil en una estación de servicio.Sin embargo, Vivas advirtió que, previo a salir desde Jujuy,, como cuando tenés roto un extremo de dirección".La comisaría local confirmó aque apenas volcó el micro, muchos autos se detuvieron para ayudar a los heridos y sacarlos del vehículo. Pero luego algunos notaron que le habían robado su equipaje o su dinero, por lo que ahora. Las autoridades de Santa Fe, no obstante, sostuvieron que no hubo denuncias formalizadas por robos tras el accidente.Los heridos de gravedad continúan internados en el hospital de Sunchales, mientras que quienes ya fueron dados de alta buscan que la empresa pague por su traslado y se haga cargo de llevarlos a su destino original.Pasadas las 19:30, los pasajeros pudieron comunicarse con los choferes, que habían sido trasladados por una grúa local hasta un depósito. Se enteraron de que la empresa estaba preparando un micro desde Buenos Aires para buscarlos, pero recién llegaría a la madrugada.Si bien el micro pertenece a la empresa San Francisco, los pasajeros adquirieron los pasajes por distintas agencias de turismo, que los venden a precios más baratos que el de los colectivos de línea.Sebastián Tocona, de la empresa Express -que vendió 12 pasajes para este viaje-, aseguró que fue él quien gestionó un micro de la empresa Rutatlántica para buscar a los accidentados y también envió un auto de refuerzo. Según su relato, el colectivo ya llegó y subió a todos los pasajeros, una versión que contrasta con las declaraciones de Vivas.Además, aclaró que las agencias de turismo no tienen nada que ver con el accidente, sino que eso corre por cuenta de San Francisco.El ómnibus, que tiene la leyenda "San Francisco" en su costado, salió desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy. Desde allí, cerca de las 21:30, emprendió viaje hasta Buenos Aires. "Cuando el micro ponía primera o segunda, se balanceaba para los costados, pero cuando superaba los 80 km/h se estabilizaba", relató Vivas.Cerca de las 9:30, el micro cargó gasoil en Sunchales y siguió viaje. A los veinte minutos, el neumático explotó. "Imagino que por la fricción, la cubierta habrá levantado temperatura y reventó", analizó uno de los pasajeros sobre el desperfecto que arrastraba el vehículo.Vivas dijo que fue uno de los que "la sacó barata": se quebró el meñique de la mano izquierda, se dislocó el codo y el hombro, tiene hematomas en todo el brazo y en la pierna y politraumatismos en el cráneo. Los más graves sufrieron suturas de diez puntos en la cabeza y fracturas en las costillas.Mientras esperan ser trasladados, continúan en busca de respuestas y soluciones. "Hay mucha gente sin plata, sin alojamiento, sin comer nada. Al momento del accidente no habíamos ni parado a desayunar. Ni se comunicaron los dueños de la empresa con nosotros", se quejó Vivas.Tocona aseguró poco después que el micro ya había llegado, y que estaba gestionando que los pasajeros tengan comida libre en un parador. "Al micro se le reventó un neumático, le puede pasar a cualquiera", respondió al ser consultado por los posibles desperfectos que presentaba el vehículo al salir de Jujuy.