Feroz ataque contra dos jóvenes al salir de una fiesta: "Dejalo, ya está muerto"

"Dejalo, ya está muerto"

El testimonio del denunciante





A un año y dos meses de la condena contra los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa, dos adolescentes fueron atacados ferozmente por un grupo de 10 personas cuando volvían de una fiesta de 15 en la localidad de General Mosconi, provincia de Salta.El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 5 de la madrugada cuando ambos menores regresaban a su casa. El evento fue llevado a cabo en un salón llamado La Casona, situado a una cuadra del departamento policial, entre las calles Urquiza y 20 de Febrero.La patota comenzó a propinar trompadas, patadas y cintazos mientras las víctimas se encontraban en el piso."Ellos venían en cinco motos, nos rodearon y comenzaron a golpearnos. Le querían pegar a mi amigo y a mí, me dijeron `vos no te metás´ pero no podía dejarlo solo así que quise defenderlo por eso casi nos matan a los dos", relató uno de los adolescentes a un medio local, quien sufrió graves heridas en la cara, la cabeza y todo el cuerpo.Las agresiones fueron filmadas por un testigo que llegó al lugar a bordo de una moto, y cuya grabación ya está en poder del fiscal penal de Tartagal Pablo Cabot, quien lleva adelante la investigación del caso.En los videos se escucha cuando una de las chicas le grita a los agresores "dejalo, ya está muerto", en referencia al menor que había salido en defensa de su amigo."Yo primero me defendía, pero después de los golpes comencé a sentir que perdía el conocimiento y me quedé quieto en el suelo. Eso me salvó porque creyeron que me habían matado a golpes", sostuvo el chico de 17 años."Cuando yo me desmayaba solo sentía que me azotaban con el cinto, pero no me acuerdo más", concluyó.Los chicos fueron salvados por otras dos adolescentes porque, a pesar de los gritos, ningún policía advirtió lo que sucedía aún, encontrándose a menos de una cuadra. Las adolescentes llegaron de casualidad al lugar de los hechos, ya que habían asistido a la misma fiesta de 15, en la que estuvieron presentes las víctimas.La secuencia continuó a pocos metros, donde la segunda víctima del fue alcanzada por los atacantes. En este caso, la filmación comienza cuando el joven estaba tirado en el suelo en posición fetal, intentando cubrirse de los golpes.Sin embargo, una de las agresoras agarró una botella de vidrio y quiso golpearlo en la cabeza, pero la chica que intentaba controlar la situación la frenó a tiempo.Daniel Díaz, el abuelo del adolescente atacado en segunda instancia, realizó la denuncia y lamentó lo acontecido: “De solo ver las imágenes, era impresionante ver de qué manera salvaje los golpeaban, los pateaban, los azotaban cuando los dos estaban tirados en el suelo y no podían moverse”.Además, responsabilizó a una mujer mayor de edad: "Comenzó a agredir a los chicos y y los acusó a de haberle hecho algo, no sabemos qué”. En este sentido, añadió: “Eso hizo que los otros menores realizaran la salvajada que se ve en las imágenes, pero la mayor responsable es esa mujer”.“La hija de esta mujer los pateaba en la cabeza y buscaba romperle una botella en el cráneo si no fuera que intervino otra persona. La intención de esta gente sin duda era matarlos a golpes a los dos porque las imágenes no mienten”, explicó el hombre.El suceso recuerda el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado por los rugbiers el 18 de enero de 2020, a salida del boliche Le Brique en la localidad balnearia de Villa Gesell.