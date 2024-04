Desvalijaron un comedor de San Benito: “vaciaron los freezers. Me arruinaron”

Un llamativo y cuantioso robo ocurrió esta madrugada en el comedor y parrilla “El Quinchito”, ubicado en la vecina localidad de San Benito, más precisamente, en la Ruta Nº12 y calle Córdoba.Los delincuentes, se robaron mercadería, vino, platos, cubiertos, equipo de música, televisores y dinero. Además, el titular del comercio familiar, contó a Elonce que se prepararon sándwiches, comieron y tomaron vino en el local.“A mí, literalmente,y enumeró que los delincuentes, robaron “cubiertos, cincuenta platos redondos, me llevaron un equipo de música que no voy a poder reponer porque vale más de un millón de pesos, un televisor, me vaciaron los freezers que tenían la mercadería para trabajar, se llevaron casi 50 botellas de vino, y hasta la carpeta de habilitación municipal”, remarcó el trabajador.“A varios vecinos en la zona, les han robado y ya la gente sabe quiénes son los delincuentes, pero no entiendo por qué no se toman medidas con estos tipos. Estamos a merced de los delincuentes”, dijo y agregó que “los vecinos no quieren hablar porque tienen miedo a las represalias y no es la primera vez que pasa”, sostuvo.AMPLIAREMOS