Un pitbull ingresó a una casa y mató a un perro pequeño

Una mujer, Graciela, denunció que un pitbull ingresó a su casa y mató a su perro de raza caniche. El hecho ocurrió en . barrio San Gerónimo de la capital correntina.



"Un perro Pitbull entró a mi casa y mató a mi caniche, no había forma de sacarlo", detalló Graciela.



Además dijo que "la dueña se hizo la desentendida, el perro entró como si nada a su casa. Ese animal es un peligro podría matar a una criatura en un instante ".



Graciela relató que “la dueña del pitbull no hizo nada, solamente le tiró agua y dejó que la perra se lleve el perro muerto. A la noche no pude dormir porque sentí el ruido de cómo le mataban a mi caniche"



Hasta el momento se realizó la denuncia correspondiente y la mujer implicada fue citada. (Litoral de Corrientes y Radio Sudamerica)