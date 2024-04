Condenan a dos policías de Abigeato Concordia por delinquir durante su trabajo

El vocal de los Tribunales de Concordia, Maximiliano Larocca Rees, condenó a los dos policías entrerrianos y ex integrantes de la Brigada Abigeato Concordia, Jonathan Luciano Conrado y Raúl Osvaldo Escobar. Ambos estaban imputados del delito de “robo agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público”.Escobar fue condenado a 4 años de prisión por el delito de falsificación de instrumento público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Mientras que, Escobar, recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de robo agravado, falsificación de instrumento público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.Foto: (Concordia Policiales)La investigación se inició en marzo del 2021 en virtud de las denuncias de dos funcionarios policiales de la Brigada Abigeato de Concordia, quienes advirtieron la comisión de delitos por parte de funcionarios de dicha repartición policial. A raíz de esa situación, los efectivos que dieron a conocer el hecho, sufrieron hostigamiento y fueron trasladados a otra dependencia como represalia, dio cuentaLos investigadores resaltaron que fue un proceso complejo para reunir elementos para la pesquisa, teniendo en cuenta que se estaba indagando a funcionarios policías, de todas formas, se pudieron recabar pruebas objetivas y técnicas, que junto a las intervenciones telefónicas permitieron incorporar evidencia de interés para la causa.Además, en el lapso de la pesquisa se pudo determinar que Conrrado y Escobar cometían los delitos por los que fueron condenados, cuando estaban de guardia, con sus armas de fuego reglamentarias, con el uniforme y utilizando el móvil policial.Jonathan Luciano Conrado y Raúl Osvaldo Escobar habían sido detenidos en agosto del 2021 tras once allanamientos en diversos puntos de la ciudad de Concordia, en el marco de una causa que fue llevada adelante por la División Criminalística, a cargo del comisario, José María Rosatelli, junto a la División Investigaciones de Prefectura Naval Argentina Delegación Concordia, bajo las directivas de los fiscales Mario Guerrero y Daniela Montangie.Cabe recordar que el también ex integrante de la Brigada Abigeato Concordia, Maximiliano Ramón Rodríguez, fue condenado en abril del 2022 en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, por el término de seis años, ante el delito de robo simple agravado por las condiciones de policía, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Fuente: (Concordia Policiales)