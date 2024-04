Condenaron a policías y un comerciante a prisión por dos secuestros extorsivos

Cinco policías y un comerciante fueron condenados a penas de entre 5 y 15 años de prisión por dos secuestros extorsivos ocurridos en 2020 en el partido bonaerense de Morón.



La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Walter Antonio Venditti y Fernando Marcelo Machado Pelloni.



Las condenas de entre 5 y 15 años de prisión recayeron en cinco oficiales del Destacamento José Ingenieros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en un comerciante por su participación en dos secuestros extorsivos, con cuatro jóvenes víctimas, ocurridos en 2020.



En el debate intervino el titular de la Fiscalía General N°2 ante los TOF de esa jurisdicción, Alberto Adrián María Gentili, junto al auxiliar fiscal Conrado Cotella.



Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, las condenas alcanzan al ex subcomisario Héctor Ricardo García, al ex teniente Daniel Alfredo Inverardi, el ex oficial subayudante Alán Juan José Vallejos, el ex oficial inspector Matías Ezequiel Castillo, la ex sargento María Teresa Schinocca y al comerciante Ramón Eduardo Medina.



Por otra parte, el Tribunal decidió absolver a la oficial Samanta Anahí Linares quien también estaba imputada.



Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 30 de abril, a las 12.30 horas.



Además, de las sentencias, los jueces ordenaron el decomiso de los teléfonos celulares de los condenados, dinero en efectivo, un Volkswagen Bora, una camioneta Chevrolet Tracker y un revolver, y la devolución definitiva de los objetos sustraídos a las víctimas, y de una camioneta Ford Ranger -utilizada como patrullero-, armas y chalecos antibalas al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. (NA)