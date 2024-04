Jefe policial condenado por abuso de una menor seguirá en prisión por 60 días

Policiales Anularon la sentencia del ex jefe de policía condenado por abuso de una menor

El Superior Tribunal de Justicia anuló, días pasados, la condena de 12 años de prisión por abuso sexual de una menor, que cumplía el comisario y ex Jefe Departamental de la Policía de Concordia, Enrique Querencio.El tribunal conformado por Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Leandro Portela, entendió que, al cambiar la calificación legal, el hecho debe ser juzgado, nuevamente, pero esta vez por un jurado popular.El ex funcionario policial, cumple la condena en la Unidad Penal de Paraná, pero producto de la resolución del Superior Tribunal de Justicia, se había mencionado la posibilidad que recuperar la libertad a la brevedad.Sin embargo, este viernes, el comisario Querencio, condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario policial en ocasión de sus funciones, sufrió un revés judicial que lo mantendrá en prisión preventiva por otros 60 días.Pasadas las 14 horas de este viernes 5 de abril, el Juez de Garantías, Francisco Ledesma, dio a conocer su resolución sobre el pedido de prisión preventiva que habían solicitado los fiscales Mauro Jaume y Evelina Espinosa, contra el ex Jefe Departamental de Policía de Concordia, comisario Enrique Querencio.Asimismo, los vocales habían ordenado que quedara sin efecto la cautelar que recaía sobre el ex jefe de la Policía de Concordia desde agosto del 2023 cuando fue alojado en la Unidad Penal de la capital provincial.En la audiencia de este viernes, Ledesma dictó la prisión preventiva contra Enrique Querencio por el plazo de 60 días. La medida la deberá cumplir en la Unidad Penal N°1 de Paraná, de acuerdo a lo que pudo saber