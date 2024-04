Un auto chocó contra el tren en Paraná: conductor criticó la falta de señalética

Un automóvil chocó contra una formación ferroviaria sobre calle El Paracao y las vías, en Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró minutos antes de las 9 de este viernes, afortunadamente, no se reportaron lesionados, pero sí importantes daños materiales en el vehículo siniestrado.Tras el accidente,dialogó con el conductor del auto, Ramón, quien apuntó a la falta de señalización del cruce ferroviario. “La dejé a mi hija en el colegio y regresaba cuando los vecinos me anunciaron el tren; de hecho, el tren tocó bocina cuando me vio, y puse un poquito reversa pero no me dio”, repasó el vecino al cuestionar: “No hay banderillero, ni barrera; nadie te avisa que viene el tren”.“El maquinista me dijo que no me vio y yo no lo escuché”, reconoció y comentó que él circulaba bajo la onda verde, a 40 km/h, “pero el tren debería tocar bocina”, insistió. Y acotó que, previo al accidente, había parado a comprar una torta asada para el playero de la estación de servicios de calle Galán.“Fue fuerte, pero gracias a Dios estamos bien; él en su misericordia nos guarda y dicen que siempre envía a su ángel para que nos cuide”, valoró el automovilista.De acuerdo a los datos a los que accedió, los pasajeros del tren fueron trasladados, algunos, en vehículos de Trenes Argentinos y otros, por sus propios medios.Luego del siniestro, el tránsito era asistido por uno de los banderilleros para no interrumpir la circulación de calle El Paracao.En ampliación.-