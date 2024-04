Pidieron siete años y medio de prisión a camionero que transportaba droga

Gastón Leonel Siandra, de 27 años, fue detenido el 25 de marzo de 2023 cuando transitaba por la autovía Artigas (ruta nacional 14) de norte a sur, cerca de Concordia, al mando de un camión Magirus Deutz con semirremolque.



Primero, esquivó el control del Senasa y luego intentó hacer lo mismo con el puesto de control de Gendarmería Nacional ubicado en seguida, pero finalmente detuvo la marcha.



Con el perro detector de drogas confirmaron las sospechas, pero no imaginaban la cantidad de droga que iban a encontrar; fueron en total 1.857 kilos de marihuana, distribuidos en 94 bultos, que estaban entre decenas de bines de mandarinas. Se trató del tercer mayor cargamento de marihuana detectado en la historia en Entre Ríos.



El joven llegó a juicio, que comenzó el lunes de la semana pasada, donde declararon testigos de Gendarmería y civiles, que dieron cuenta del procedimiento y de la magnitud de la droga secuestrada. Droga para “15 veces la población de Entre Ríos” En los alegatos desarrollados este jueves, el fiscal Candioti describió el hecho, enumeró las pruebas y resumió lo manifestado por los testigos. Valoró el “importante emprendimiento criminal que se estaba juzgando”, que se ponía de manifiesto por varias cuestiones:



-La magnitud del hallazgo de la droga, casi 2 toneladas de marihuana, con un importante valor económico, de unos 4.800.000 dólares.



-La logística empleada por Siandra, los contactos que tenía en su celular, que no dejaban dudas sobre que iba al mando del camión, que era de su propiedad, y trasladaba consigo el estupefaciente, intervino en la carga de la droga en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones, según surgió de la geolocalización del celular. Además, había mantenido contactos con los proveedores de la sustancia en Paraguay para el aprovisionamiento del toxico. Y también se había encargado personalmente de adquirir por una suma importante de casi 400 mil pesos por los bines de mandarinas donde ocultaba la droga.



-Mantenía contactos con los que hacían de punteros para acompañarlo y guiarlo hacia Buenos Aires y no cabían dudas que estaba contactado con los que iban a distribuir la droga y le iban a pagar importante suma por el cargamento.



-No era ningún novato en esta actividad ilícita: había intervenido en el transporte de un cargamento anterior por el cual había cobrado 5 millones de pesos.



Por estas y otras razones, el fiscal general consideró que Siandra debe ser condenado como autor del delito de Transporte de estupefacientes, ya que había tenido el dominio de toda la maniobra. Al momento de mensurar la pena, pidió siete años y medio de prisión y multa de 780.000 pesos, así como el decomiso tanto del camión como del acoplado, que tienen un valor actual superior a los 32.000 dólares, que era un claro instrumento del delito.



En este sentido, Candioti manifestó que “como operadores judiciales no nos podemos ser indiferentes al narcotráfico” y que este caso en particular deben hacer una proyección de lo que iba a suceder si esas 2 toneladas de droga llegaban a destino. “Se podía abastecer 15 veces a la totalidad de población de Entre Ríos con la totalidad de droga, ya que se podían extraer más de 16 millones de dosis umbrales”. “Se encuentra arrepentido” El abogado defensor realizó luego un breve alegato, en el cual pidió que se aplique el mínimo de la pena, que se tenga en cuenta que Siandra nunca quiso escaparse, y que hay un expediente en el cual si bien no se tuvo en cuenta como arrepentido, siempre estuvo a derecho, trató de colaborar con la Justicia en todo lo que pudo, volvió a declarar en el juicio, y no ha referido con claridad otros nombres porque no los tiene, sólo sobrenombres o apodos.



Asimismo, Sigot dijo que su defendido no sabía con exactitud la cuantía de la carga que llevaba y que no tiene antecedentes penales. Por lo cual solicitó cuatro años de prisión, la mínima para el delito que le imputan.



También agregó que el Tribunal tenga en cuenta el contexto económico que fue manifestado por Siandra en su declaración, que dice que lo llevó a cometer este delito y por el cual se encuentra arrepentido.



El próximo martes después del mediodía, la jueza Noemí Berros dará a conocer el veredicto, luego de escuchar la última palabra por parte de Siandra. (Análisis Digital)