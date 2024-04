Policiales

Resolución del STJ

Jueves 4 de Abril de 2024

Anularon la sentencia del ex jefe de policía condenado por abuso de una menor

El Superior Tribunal de Justicia anuló condena de 12 años de prisión por abusar de una menor, que cumplía el ex comisario y ex Jefe Departamental de Concordia, Enrique Querencio. El ex funcionario policial recuperaría la libertad.