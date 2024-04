Se confirmó la condena del ex intendente condenado por triple abuso sexual

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la impugnación extraordinaria presentada por los defensores del ex intendente de Gilbert, Fabián Constantino, presentado para revocar la pena de 14 años y 6 meses de prisión que recibió a principios de 2023. De esta manera, se confirmó la condena por abuso sexual de 14 años y medio de prisión, que el acusado ya cumple en forma domiciliaria.Al ser condenado por triple abuso sexual, el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú determinó que permanezca bajo arresto domiciliario hasta que la resolución adquiera firmeza, a pesar del pedido prisión preventiva que había realizado la fiscal Martina Cedrés.Fabián Otarán y Mario Arcusín, abogados de Constantino, recurrieron la sentencia ante la Cámara de Casación de Concordia y a finales de agosto de 2023 se conoció la decisión de ratificar el fallo de primera instancia. Los jueces analizaron las pruebas presentadas en el debate, escucharon el testimonio de las víctimas y la declaración de casi 80 testigos que ofreció el Ministerio Público Fiscal, tras lo cual confirmaron la sentencia por los abusos cometidos entre 2018 y 2021.No obstante, había otra instancia recursiva y lo defensores no la desaprovecharon: en tiempo y forma, presentaron el recurso extraordinario ante la Sala Penal del máximo tribunal provincial y, a principios de febrero, se realizó una audiencia en Paraná. La finalidad en esta instancia fue la revisión de la condena y la nulidad de la revisión que hace Casación y de la sentencia del tribunal de Gualeguaychú.El coordinador del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, sostuvo que la sentencia de primera y segunda instancia es la que se debía sostener, porque ambos tribunales escucharon el relato de las víctimas, valoraron la prueba que se presentó, las pericias psicológicas y psiquiátricas, y las demás pruebas indiciarias en este tipo de causas.Finalmente, este jueves por la mañana se conoció la decisión de los miembros del Superior Tribunal de Justicia que analizaron el caso. Al menos dos de ellos coincidieron en que no había elementos que pudieran revertir los fallos de primera y segunda instancia, por lo cual se decidió rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta por los abogados defensores de Constantino, los letrados Mario Ignacio Arcusin y Fabián Marcelo Otarán, contra la sentencia dictada por Casación Penal de Concordia, publicóMientras tanto, Constantino permanece en su casa porque todavía tiene posibilidades de seguir apelando la condena, aunque las instancias se van acotando. Aún tiene la posibilidad de llevar su caso ante la Corte Suprema de Justicia, pero debe tener antes el guiño del Superior Tribunal de Entre Ríos, el mismo que ahora le rechazó la posibilidad de zafar de su pena.