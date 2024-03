Disponen domiciliaria a sospechoso de comandar una banda narco en Paraná V

A fines de diciembre de 2023 cayó preso luego de una investigación minuciosa sobre una banda narco, Luis Exequiel Maidana, más conocido como "El Pillo" en la zona del barrio Paraná V. El sello violento de su accionar había sembrado miedo entre los vecinos de esa popular barriada de la capital entrerriana. La Justicia determinó su prisión domiciliaria.



El día que lo detuvieron le secuestraron cocaína fraccionada y un total de tres millones de pesos. Además de armas en las casas de sus soldaditos. En ese operativo ejecutado por la Policía Federal antes de la Nochebuena cayó también Exequiel Cristian Adrián Jurasek. Tras pasar un tiempo encerrados ahora los dos consiguieron que la justicia le otorgue arresto domiciliarios en dos barrios “calientes” en el tema narcotráfico, publicó Diario Uno.



El viernes, la jueza de Garantías N°6, Elisa Zilli dictó una medida restrictiva morigerada para los implicados, que estarán monitoreados solo por las comisarías de la zona donde viven, ya que no hay tobilleras electrónicas disponibles.



El fiscal Laureano Dato, requirió la prórroga del plazo de la investigación, en atención a la complejidad de la causa por 90 días e igualmente solicitó la prórroga de la prisión preventiva de los imputados por el término de 60 días en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, señalando las nuevas evidencias con que cuenta, y fundamentando su solicitud en la vigencia de los riesgos procesales. Las personas arrestadas tendrían el dinero suficiente para escapar y también para entorpecer la investigación sostiene fiscalía.



El defensor Oficial Sebastián Ludi, que representa al imputado Jurasek, se opuso a ambas solicitudes de la Fiscalía y solicitó la libertad de Jurasek; o de manera subsidiaria que se le morigere la prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario.



Luego, habló el defensor Claudio Berón quien adhirió a los fundamentos vertidos por Ludi, y rechazó también ambos pedidos del representante del Ministerio Público Fiscal. En ese orden solicitó la libertad de su defendido, ofreciendo de manera subsidiaria la prisión preventiva de cumplimiento domiciliario.



Zilli resolvió no hacer lugar en este estado a la solicitud de prórroga de la IPP formulada por la Fiscalía, en virtud de que la misma no se encuentra vencida a estar a la fecha de la última declaración de imputados. Además dispuso disponer la prórroga de la prisión preventiva de los imputados Jurasek y Maidana, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario por 30 días.



También impuso como medida de coerción a los imputados por idéntico plazo la prohibición absoluta de contacto con testigos de la causa y familiares de los mismos, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio. El día de los allanamientos

El viernes 22 de diciembre la Policía Federal cayó de sorpresa en la casa de El Pillo Maidana, quien ya hacía un tiempo que se mostraba con un estilo de vida difícil de explicar ante la AFIP porque no tiene trabajo registrado. Los investigadores detectaron que el sospechoso siempre andaba en autos de alta gama. También manejaba en un auto Honda Civic y una camioneta Toyota Hilux.



Según se informó, a la Federal le llevó algunos meses la investigación.



A Maidana lo venían denunciando los vecinos que estaban cansados de vivir atemorizados por las constantes balaceras que había en la zona. Se dice que los soldaditos de El Pillo se desplegaban por turnos en el playón del barrio Paraná V, por la cortada Intendente Brugo. Se sentaban con una bolsa con las bochitas de cocaína y vendían sin parar.



Ahora quedó bajo arresto domiciliario en un barrio con severos problemas de narcotráfico.