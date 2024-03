Buscan a una adolescente que desapareció cuando iba a la escuela

El pedido de hallazgo ya está en manos de Fiscalía, por lo que, tanto la fuerza policial como los familiares de Malena Rojas están tratando de dar con el paradero de la joven, de la cual no se tienen noticias desde este miércoles al mediodía.



Según señalaron sus familiares, Malena salió desde su casa rumbo a su colegio, al cual no ingresó, sin que se sepa que camino tomó posteriormente.



En un posteo realizado en la red social Facebook, su padre confirmó que “la llamamos al celular y no contesta”, por lo que, encarecidamente, se solicita cualquier información de su paradero.



Se detalló que, al momento de salir de su casa, la joven de 16 años vestía pantalones jeans de color azul, con una remera lila claro y zapatillas negras con detalles rojo, además de una mochila gris.



Las personas que puedan aportar algún dato pueden comunicarse al N° 101 del Comando Radioeléctrico o el 422-5161, de la Comisaria del Menor y la Familia. (Diario Río Uruguay)