Acusan a profesor de abusar de niños en una escuela jugando al “lobo feroz”

Un profesor de educación física será juzgado a partir de mayo por abusar sexualmente de más de una veintena de alumnos de entre 5 y 7 años en la escuela Normal Paula Albarracín de Sarmiento, ubicada la localidad correntina de Gobernador Virasoro.



Se trata de Gustavo Escobar de 40 años quien permanece con prisión domiciliaria y es monitoreado con una tobillera electrónica.



Escobar está imputado por el delito de abuso sexual simple agravado por su condición de educador.



El debate comenzará el 2 de mayo y se fijaron audiencias para el 3, 6, 7, 8, 9 y 10 del mismo mes, informó a El Litoral el abogado querellante Eduardo Etchegaray Centeno.



Está previsto que declaren 58 testigos a los largo del proceso. En tanto en la causa está incorporado el testimonio en Cámara Gesell de 11 menores. La causa Todo comenzó en junio del 2022 con la denuncia de los padres de tres niñas de 7 años que asisten al segundo grado en la institución en contra del profesor de educación física, que habría sometido a las nenas a tocamientos y vejaciones en el marco de lo que el presentaba como "juegos divertidos".



La investigación se inició luego de que una nena le relatara entre llantos a su mamá los “juegos” que su profesor le hacía practicar a ella y a sus compañeros.



“Debían correr para que el lobo no los atrape, porque si no los ‘comía’ y los terminaba manoseando”, narró una mamá denunciante.



La madre de la menor avisó al grupo de WhatsApp de la escuela y los casos comenzaron a salir a la luz de inmediato. Los pequeños empezaron a contarle a sus papás cómo el educador los manoseaba cuando los atrapaba. “Los alzaba a sus piernas y les tocaba sus partes íntimas”, comentaron.



En ese mismo grupo, otra mujer señaló que ella ya había hecho la denuncia correspondiente y aseveró: “Mi hijo me comentó todo. Por favor hablen con los suyos porque seguro hay más casos”.



Otra mamá de un nene de 6 años hizo público el relato de su pequeño: “Me dijo que el profesor jugaba a la mancha y a la escondida. Les cantaba la canción del lobo, la de los colores. Que el que no participaba, el profesor le hacía cosquillas y lo manoseaba. Mi hijo me confirmó que le tocó muchas veces sus partes íntimas”.



Y continuó: “Le pregunté por qué no me había contado antes y me dijo que el docente les ordenó que no hablen, porque ‘el lobo’ era malo. Pero era todo para mantenerlo en secreto”.



La mamá de una nena de siete años, sostuvo que "mi hija me dijo que todo ocurría cuando las clases se daban en un salón. Que el profesor les ayudaba a hacer el rol hacia adelante y hacia atrás y aprovechaba para tocarles la cola, la entrepierna y el pecho. Ella no me contó nada del juego del lobo feroz, pero otras mamás me dijeron que sus hijos sí hicieron referencia a eso".