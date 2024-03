Un argentino fue asesinado a tiros en localidad de Brasil

Un joven, de 20 años, fue asesinado a tiros en una localidad del estado de Río Grande del Sur, Brasil, en la tarde del domingo. La víctima fue identificada por medios locales como Emanuel Antonio y su apellido sería Cáceres.



El confuso episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la ruta Trento, en pleno centro de la localidad de Antonio Prado, a unos 180 kilómetros de Porto Alegre. Lo que se difundió es que una persona llegó al sitio y disparó contra tres ocupantes.



Al llegar el personal policial, el joven estaba sin vida y los otros heridos, por lo que rápidamente los trasladaron al hospital local.

Lastimosamente, un brasileño identificado como Bruno Das Silva Martins, de 22 años, no resistió y falleció en el centro asistencial Sao José poco después. La tercera víctima, de quien no trascendió su identidad, continúa grave.



En el fondo de la casa los uniformados hallaron a otro joven de 22 años y un adolescente de 16, quien portaba un arma calibre 38 con cinco municiones intactas.



El menor confirmó que el arma era suya, pero se desligó del crimen expresando que había llegado hasta allí alertado por el tiroteo para darle “apoyo a sus amigos”. Fue demorado por la Policía mientras que su acompañante permanece preso.



Hasta el momento no trascendieron detalles de la investigación, por lo que no hay hipótesis trazadas sobre el móvil del ataque. Tampoco se informaron otras detenciones, por lo que será clave la recuperación y declaración del sobreviviente. (El Territorio)