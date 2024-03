Volvieron a robar en la Escuela de Fútbol Los Naranjitos: 25 metros de cable

La escuela de fútbol Los Naranjitos de Paraná sufrió un nuevo golpe, esta vez con el robo de 25 metros de cables subterráneos, marcando el episodio número 19 de hechos de inseguridad que ha enfrentado la institución deportiva.



En este sentido, el presidente del club, Néstor Giacinti, expresó su frustración: "Hemos intentado de todo para tratar de que no nos sigan robando, pero no hay forma de pararlos". Asimismo, detalló los intentos infructuosos para proteger la escuela: "Tres veces ya hicimos la línea de cable por arriba y las tres la robaron, después optamos por pasar los cables de manera subterránea y robaron dos veces. Es muy difícil pensar en distintas posibilidades para que esto no siga sucediendo, porque siempre le buscan la vuelta".



El presidente también señaló la frecuencia de los robos en la zona: "En la zona los robos son permanentes, el cableado de frente de cable video lo viven robando, este fin de semana voltearon dos palos de la luz, no sé cómo hicieron, pero los quebraron y los voltearon".



"Es sorprendente cómo se las ingenian para robar y sacar las cosas", añadió. Impacto económico y emocional En esta línea, Giacinti, lamentó las consecuencias económicas y emocionales de los robos: "El año pasado nos habían dejado sin luz y sin posibilidad de practicar, tuvimos que acortar las horas de práctica porque todavía estábamos en invierno y no teníamos formas de reponer el cableado que se habían robado".



"Ahora, hace 15 días habíamos repuesto todo lo que se había robado, donde se invirtieron $300.000, y otra vez nos vuelven a robar. Y más allá de lo económico, también genera un cansancio psicológico, porque yo el sábado dediqué todo el día en ir a la comisaría, hacer la denuncia y no se llega a nada", mencionó el presidente, dando cuenta del agotamiento psicológico que generan estos hechos.



"El domingo nos reunimos con todos los vecinos de la zona porque el viernes hubo cuatro robos y al ser tan grande la zona, no alcanza con que la patrulla pase una vez cada tanto. Yo creo que las medidas deben ser presencia policial en la zona continua", concluyó.