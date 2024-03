Inicia juicio contra ex integrantes de la Brigada Abigeato de Concordia

Comienza este lunes, el juicio contra ex integrantes de la Brigada Abigeato de Concordia, Jonathan Luciano Conrrado y Raúl Osvaldo Escobar, quienes fueron detenidos en agosto del 2021 tras once allanamientos.



El debate será presidido por el vocal Maximiliano Larocca Rees, mientras que en representación del Ministerio Público Fiscal estará la doctora Daniela Montangie, quien llevó adelante la investigación.



Por otra parte, Conrrado y Escobar estarán en el banquillo de los acusados por los delitos de “robo agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público”.



Asimismo, el también ex integrante de la Brigada Abigeato Concordia, Maximiliano Ramón Rodríguez, fue condenado en abril del 2022 en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, por el término de seis años, ante el delito de robo simple agravado por las condiciones de policía, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. (Diario El Sol)