Quiso entrar a Oro Verde y chocó contra una camioneta

Video: Quiso entrar a Oro Verde y chocó contra camioneta

En la lluviosa jornada de viernes, se han registrado varios accidentes de tránsito. El agua caída torna peligrosa las arterias y es por ello que se debe circular con sumo cuidado y disminuir las velocidades.Pasado el mediodía, en la ruta 11 y Camino de la Cuchilla, en uno de los ingresos a la localidad de Oro Verde, se produjo un siniestro vial que tuvo como protagonistas a una camioneta Toyota Hilux y un Renault Sandero.Según pudo saber, ambos rodados circulaban en el mismo sentido, el Renault lo hacía por colectora que tiene semáforo que habilita el giro y la camioneta transitaba por el otro carril con dirección a la ciudad. Pero la conductora del rodado de menor porte no habría esperado a que la señal le permita doblar y fue ahí cuando se produce la colisión con la Hilux que sí tenía el paso permitido.La mujer que conducía el Renault fue derivada al hospital San Martín con un fuerte golpe en la cabeza; mientras que el hombre que iba en la camioneta junto con una acompañante sólo sufrieron algunos golpes.“Nos dirigíamos hacia Oro Verde y el auto se cruzó con imprudencia, lamentablemente por la lluvia y como está todo no alcanzamos a frenar. Veníamos bien en nuestra vía y se cruzó”, relató a, la joven de la camioneta. Y acotó que “veníamos con las medidas de seguridad y saltaron los air bags, por suerte no tenemos heridas contundentes, sí dolores por el mismo impacto”.