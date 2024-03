Estacionó el auto y en pocos minutos le rompieron un vidrio para robarle

En horas del mediodía del jueves, una madre concurrió a buscar su hija a una escuela de la ciudad de Concordia y dejó el vehículo estacionado detrás del establecimiento educativo. Sin embargo, al regresar a los pocos minutos se encontró con que malvivientes le habían roto un vidrio lateral delantero y le robaron una la mochila con importante documentación, una billetera y otras cosas de valor.



Ángeles Guerrero contó lo ocurrido con indignación y precisó: "Mientras estaba estacionada en calle Dr. Alda, detrás de la escuela Jesús Nazareno, me bajé apenas 5 minutos a buscar mi nena, y en esos minutos me rompieron la ventana de mi auto y se llevaron mi mochila que contenía documentos muy importantes para mí”, como “DNI, carnet de obra social, tarjetas verdes, de homebanking, carnet de conducir y más", continuó.



Ante lo ocurrido, atinó a decir: "Hoy me tocó a mí, imaginen cómo me complican la vida con este robo. Además, la mochila también contenía mi billetera y una carpeta con trámites que estoy realizando en este momento", continuó la mujer.



Posteriormente, la damnificada aclaró que efectuó la denuncia correspondiente y pidió a la ciudadanía que la contacten en caso de que alguien haya visto o sepa de algún tipo de información sospechosa. También se puede dar aviso a las autoridades. "Cualquier información podría ser de gran ayuda para recuperar mis documentos y pertenencias", concluyó Ángeles a Diario El Sol-Tele5.