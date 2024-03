Las lluvias complicaron la búsqueda del joven que desapareció en arroyo de Tala

Policiales Buscan a un joven de 18 años que desapareció en arroyo crecido por las lluvias

Policiales Retoman la búsqueda de joven que desapareció en un arroyo de Tala

Un joven de 18 años de edad, es buscado por Bomberos Zapadores, Voluntarios y efectivos policiales, luego que se arrojara al arroyo Tala (en Rosario del Tala) cuando disfrutaba del día con amigos.Según se dio a conocer, el chico estaba con grupo de amigos en la zona conocida como “el Puente de Los Pollitos”, donde, como es costumbre cuando el arroyo crece por las lluvias, los chicos aprovechan a refrescarse.Las tareas que se llevaron adelante durante la jornada del jueves, incluso con la presencia de los Buzos Tácticos, dependientes de la Dirección Operaciones y Seguridad de la provincia, se vieron complicados por el gran caudal del arroyo Tala, que producto de las lluvias, cargaba con mucha agua y por eso, se formaba una fuerte correntada que ponía en riesgo al personal.“La lluvia ha sido un factor importante, debido al caudal del arroyo Tala, se hizo imposible la tarea de los buzos tácticos. Uno de los buzos se sumergió, pero no se podía trabajar porque la correntada se lo llevaba”, dijo Chiesa y agregó que “si no hubieran tenido la lancha bien amarrada, también se hubiese llevado la lancha. El caudal del arroyo es mucho y el agua tiene mucha fuerza”, explicó el subjefe de Policía.Sin embargo, el funcionario policial aclaró que “el personal recorrió la costa hasta la entrada del río Gualeguay y se trabaja con todos los recursos que tenemos a disposición por el momento, para tratar de dar con la persona buscada”, resaltó Chiesa al dialogar conAl mismo tiempo, adelantó que esperan que este viernes, el caudal del arroyo sea menor para que puedan trabajar los buzos. “Esperemos que no crezca el caudal, si frenan las lluvias, puede bajar el caudal y eso ayudaría”, afirmó Chiesa y sostuvo que “el factor climático nos está jugando en contra, pero seguimos trabajando”, resaltó.En tanto, el operativo de búsqueda se retomó esta mañana, con el despliegue de policías y bomberos, que rastrillaba la zona cercana al arroyo y los márgenes del mismo.Por otra parte, el Director de Defensa Civil de la provincia, comisario retirado, Roberto Borré, se encontraba en la ciudad y trabajando con la Policía. Además, monitorea lo que sucede en Gualeguay, que es la ciudad más afectada por el temporal.En tanto, el presidente municipal, Juan Medina, dijo aque se asiste a la familia del joven desaparecido, incluso con un Psicólogo, para darles toda la contención ante este difícil momento que les toca atravesar.