Juzgan a presunta entregadora por el violento asalto a periodista paranaense

El testimonio de Jorge Ballay

Sobre el violento asalto

, ocurrida en noviembre de 2022 en Paraná. Se trata de, quien no aceptó el juicio abreviado y es sometida a juicio oral y público, registró, el programa que se emite porPara la fiscal Evangelina Santana, la mujer es co-autora penalmente responsable del delito de. “El 20 de noviembre, alrededor de las 22.15, Nahir Agustina Garcilazo, junto a Iván Acosta y a otro sujeto aún no identificado, de común acuerdo, se hicieron presentes en el domicilio de Jorge Ballay, de calle Miguel David, lo llamaron, porque Garcilazo la conocía. Ballay sale, abre la puerta y ahí fue interceptado por los dos hombres quienes, con cuchillos -uno que le apoyaron en la zona intercostal y el otro en la garganta- ingresaron al domicilio, lo atan y se apodaron ilegítimamente de los elementos que había en el interior”, expuso en la audiencia judicial.Durante la audiencia, Ballay prestó testimonio y repasó qué fue lo que ocurrió durante el violento asalto. “Era la noche de la Fiesta de Disfraces y, minutos antes, yo había llevado a mi hijo a una reunión con amigos; volví a casa alrededor de las 22, me puse a tomar mate y a mirar televisión, cuando escuché que me llamaban por mi nombre desde a fuera:Yo no la veía porque la tenía a contraluz. Le pregunté ´qué te pasa´ y ella me dice. Y, en ese momento, ella giró y le vi la cara. Le dije que sí y me responde, expuso el periodista paranaense.Y continuó: “Resolví abrir la puerta de casa y caminar hacia la puerta de casa; cuando salgo, me sorprendo porqueme introdujeron en casa, me taparon con un acolchado y me pedían el dinero que tenía; yo les explicaba que en casa nunca tenía dinero en efectivo”.“Uno de los muchachos me dijo, ´cuando lo encuentre te voy a cortar´”, aseguró Ballay en alusión al intercambio que mantuvo con los asaltantes. “Les pedí por favor que me destaparan porque me estaba ahogando;; esa fue la expresión de ella”, sentenció el periodista paranaense, según transcribióBallay indicó que los asaltantes revolvieron todo, lo ataron con los cables de su computadora, lo encerraron en el baño y lo taparon con la misma colcha. “Cargaron las cosas en mi auto, y se fueron”, acotó al recordar que el rodado fue hallado al día siguiente en inmediaciones del basural de Colonia Avellaneda.Asaltantes redujeron a punta de cuchillo, al periodista paranaense Jorge Ballay, se alzaron con electrodomésticos, dinero y huyeron en su auto; el vehículo fue hallado en la tarde del lunes 21 de Noviembre de 2022 en inmediaciones del basural de Colonia Avellaneda.Según confirmaron fuentes policiales a, el comunicador -que fue director de LT14- fue abordado por dos delincuentes (uno de ellos con remera roja), fue reducido con cuchillo tipo Tramontina de cocina y le sustrajeron dos televisores, una notebook, una billetera personal con sus documentaciones personales; además de dos mil pesos. De acuerdo al parte policial, los ladrones huyeron en el auto Peugeot 408 de Ballay y éste quedó encerrado en el interior de su domicilio.