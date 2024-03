Mujer tuvo custodia policial más de 8 años y no pudo probar acosos de vecinos

La Justicia ordenó levantar un puesto policial de guardia permanente en calle Artigas al 4.000. El mismo se había establecido por pedido de una mujer quien había denunciado que percibía que dos vecinos la acosaban.El abogado Guillermo retamar señaló que “esto surgió en 2015 porque la señora empezó a denunciar a dos vecinos lindantes que vivían uno a cada lado de ella. Uno de ellos tuvo que abandonar su casa e irse a vivir a Colonia Ensayo porque hubo un montón de denuncias y reclamos de parte de ella, sobre todo a la Secretaría de la Mujer e, indebidamente, al Juzgado de Familia. Después que se fue Rumualdo, arrancó con Strack, el vecino del otro lado que me fue a ver cómo se podía solucionar el tema”.Según relató el profesional al programa, “. Pero, por error las juezas de Familia fueron haciendo lugar a sus pedidos pese a que no había una cuestión familiar y que no tenían competencia para hacerlo. Hasta que una de las magistradas, cuando tomó el cargo a fines del año pasado, dijo que no era competente. Entonces elevó la causa al Juzgado Civil que le indicó que siga adelante, pero, con excelente criterio, llamó a las otras partes y se dio cuenta de que no hay ningún reclamo comprobado”.Enseguida se preguntó: “¿Entonces, cómo van a poner restricciones a una persona sin competencia y sin tener comprobados los reclamos?” y subrayó: “Todas las causas fueron archivadas”.Retamar amplió: “Ella se quejaba en la Secretaría de la Mujer que decía que debían continuar las medidas. No importaba si no se podía probar”. Remarcó que “esto no tiene sentido”. Además, dijo que denunciaba a los funcionarios policiales cuando se retiraban algunos minutos a hacer sus necesidades o a hidratarse. Ahora los afectados evalúan iniciarle acciones legales.