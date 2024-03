Muerte de Ariel Goyeneche: “Los policías tuvieron intención de hacerle un daño”

Paraná Familiares y amigos de Ariel Goyeneche exigieron justicia por su muerte

Se cumple un mes de la, ocurrida durante un traslado policial frente a la comisaria segunda de Paraná.porque hasta el momento ni el jefe de Policía ni el ministro de Seguridad no se han hecho eco de nuestra exigencia para el pase a disponibilidad al sargento y al cabo, que fueron quienes estuvieron encima de Ariel, como se vio en las imágenes”, apuntó aMarcos Chacón, quien se presenta como “vocero de la víctima”., sentenció., tanto ellos como la mayoría de los agentes que estuvieron en comisaría segunda durante esa mañana y que pudieron haber hecho algo; todos están trabajando en sus cargos y”, cuestionó en diálogo conChacón indicó que, “de acuerdo parte policial que dirigen al oficial ayudante que estaba a cargo de la comisaría esa mañana, ellos sindican que Ariel se tropieza y se cae, y que le hacen RCP”. Pero para el allegado a Goyeneche, tal situación “se contradice de plano con lo que se ve en los videos y todas las pruebas abrumadoras que tenemos”., apuntó Chacón.“A un mes de la muerte de Ariel,; para que tengamos la caratula del caso y establecer qué responsabilidades se les debe atribuir a cada uno de los agentes policiales que estuvieron esa mañana en la comisaria segunda”, sostuvo y remarcó: “Pedimos celeridad en los trabajos tanto de Gendarmería como del cuerpo forense a cargo de la autopsia”.De hecho, comentó que la causa está caratula como Establecimiento de circunstancias de muerte, pero para él debería ser recaratulada como Homicidio.“Hace un mes que Ariel murió en la puerta de la comisaria segunda de Paraná, mientras era trasladado y reducido de forma tortuosa por parte de la Policía de Entre Ríos; y hasta la fecha, escuchamos justificaciones, descargos y encubrimientos corporativos, porque Roncaglia lo manda a hablar a González a dos horas de la muerte de Ariel con lo que decía el parte policial, que no tiene ninguna congruencia con la realidad”, repasó al remarcar: “El parte policial dice que Ariel se tropezó y empezó a convulsionar; pero no hay ninguna convulsión en todos los videos que vimos”.Para Chacón, el cabo y el sargento “estuvieron encima de Ariel, en un accionar irresponsable e irrespetuoso; es tortura lo que se ve en los videos”. “Basta de encubrimiento y abuso policial”, sentenció al exigir justicia por la muerte de Goyeneche.