Video: el momento en el que conductor amenaza con un cuchillo a un cadete

Policiales Apresaron a conductor que amenazó con un cuchillo a un joven que hacía delivery

Foto: El conductor detenido.-

Foto: La camioneta en la que se trasladaba el conductor que atacó al moto-mandado.-

“Sacá eso ***”, se le escucha decir al conductor que amenazó con un cuchillo a un joven que presta servicio como delivery; ocurrió en la mañana de este martes en las inmediaciones de calles Chile y Venezuela en Paraná.En un video al que accedió, se puede ver cómo el hombre, de entre 45 y 50 años, exhibe una cuchilla de grandes dimensiones para increpar al moto-mandado en medio de una discusión por un problema de tránsito.; se quería ir, pero le dije que se bajara y me agredió”, repasó ael joven que fue víctima del ataque tras una discusión por el tránsito vehicular. “Me decía que me corriera y me quiso tirar la moto al piso”, contó Benjamín.“Al cuchillo lo guardó cuando lo empecé a grabar con mi celular, pero vino a agredirme”, aseguró al agradecer a los comerciantes de la zona que apresaron al conductor ofuscado.Benjamín explicó aque él estaba estacionado en el cordón cuando se desencadenó el inconveniente. “Me estaba poniendo los cubre-brazos, cuando el hombre, de entre 45 y 50 años, salió de la cochera y me tocó bocina;y cuando me ponía el segundo cubre-brazos,”, indicó.En la oportunidad, el moto-mandado contó que los automovilistas “siempre se te tiran”, pero –de acuerdo a lo que reveló- “nunca me pasó que baje alguien con un cuchillo a querer pelear”.“Siempre vamos tranquilos, a 40/50km, dependiendo la zona”, aseguró y remarcó: “Es duro el trabajo en la calle”.Finalmente, Benjamín dio cuenta de su “amargura” tras el violento episodio “porque perdí un día de trabajo”.