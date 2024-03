Adolescente denunció que fue perseguida y acosada por automovilista en Paraná

Policiales Detuvieron a un hombre por presunto intento de secuestro de un niño en Paraná

Policiales Denuncian que sujeto intentó secuestrar a una joven en San Benito y fue detenido

Otroestá siendo investigado por personal policial en Paraná. Una, de 17 años, reveló que, al salir de la escuela San José Obrero a la que asiste, de regreso a su casa,; el hecho ocurrió en horas del mediodía de este lunes en inmediaciones de Parque Gazzano y la denuncia fue radicada por el padre de la adolescente en comisaría tercera.“Un hombre se presentó ayer al mediodía manifestando que su hija, al salir de la escuela, se dirigía hacia su casa cuando, en la zona de Parque Gazzano y calles aledañas,”, confirmó ael jefe de la comisaría decimoquinta de Paraná, Daniel Mendoza.Tras el incidente, la adolescente, de 17 años, se asustó y se dirigió hacia su domicilio, donde contó lo sucedido a sus padres.El hecho está siendo investigado a través de los registros de las cámaras de seguridad de la zona y el aporte de comerciantes de la zona para obtener mayores precisiones respecto de lo sucedido. “Al haber sido al mediodía y en una zona de mucho tránsito,”, reconoció el comisario al confirmar que“Debido a situación compleja que atravesó la adolescente,, no pudo aportar muchos datos; y al momento de radicar la denuncia, el padre explicó que su hija no pudo visualizar a la persona”, reiteró Mendoza al acotar que,Tras el presunto intento de secuestro, el equipo directivo de la escuela San José Obrero emitió un comunicado al que accedió“Queremos ponerlos en conocimiento de un hecho ocurrido en la zona de Miguel David y Zanni; un desconocido en un auto se acercó a una estudiante pidiéndole que se suba. Gracias a Dios esto no pasó a mayores. Su familia ya hizo la denuncia”, comunicaron desde la institución educativa.Y agregaron: “De nuestra parte pediremos a la comisaría tercera que patrulle, pero es importante que ustedes refuercen la seguridad de los alumnos cuando ingresan o salen del colegio; que eviten, en lo posible, que anden solos. Ayudarnos entre todos a cuidarnos”.Por su parte, el comisario completó: “Invitamos a comunicarse con el 911 porque dada la complejidad de las situaciones que atraviesan los denunciantes, es que actúan o no en el momento; en este caso, la adolescente quizás jamás se imaginó que iba a atravesar esa situación y lo primero que hizo fue correr asustada a su casa a contarle a sus padres”.