Curandero denunciado por abuso más cerca de ser juzgado

El fiscal de Concordia, Francisco Paoli que lleva adelante la causa por el “sanador” denunciado por abuso , dio detalles sobre el estado del caso y adelantó que ya se realizó el pedido de elevación a juicio."Las pruebas se realizaron y se encuentra completa toda la etapa probatoria". En ese sentido, detalló que "se recibieron, no solo las declaraciones de las tres testigos víctimas, que fueron las que se animaron a denunciar estos hechos tan aberrantes, sino que además se hicieron pericias psicológicas, que se solicitó al equipo interdisciplinario del Poder Judicial".Además, el funcionario comentó que "ya se han hecho los informes, que son de las pruebas más importantes en los casos de abuso y la causa fue remitida a juicio, el pasado 21 de febrero, para que el juez de garantías fije la audiencia de remisión a juicio".En esta etapa, "las partes tienen la posibilidad, ya sea de alcanzar una alternativa, como ser un acuerdo abreviado o simplemente continuar a la etapa de juicio y que se fije fecha", continuó Paoli.En efecto, puntualizó, a "la fiscalía le interesa que cuanto antes se fije fecha de juicio y solamente resta eso; por lo que estamos esperando únicamente que el juez de garantías nos dé la audiencia para estar ya para el juicio".Respecto al planteo de las víctimas, en cuanto a que el "sanador" se encuentra en libertad, el fiscal recordó que "en su momento a la persona no se la encontró en el domicilio, esto fue el año pasado, y la fiscalía pidió prisión preventiva pero lo rechazaron, dado que entendieron que la inasistencia fue por un malentendido con su abogado defensor".Según Paoli, "eso lo fijó el juez y hay un control de que la persona permanezca ahí". De todos modos aclaró que el imputado "no puede hacerse presente en domicilios donde se llevaron a cabo los hechos". Es algo que "nosotros tenemos que estar atentos porque tenemos que verificar que si viola alguna de esas medidas, también nos abre la posibilidad de realizar un pedido de prisión", acotó.Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal insistió en que "f ueron tres mujeres, las denunciantes formales , pero escuchamos por sus dichos que habría más personas afectadas por esta misma persona". Pero, aseveró, "lo cierto es que formalmente, las personas que se hayan animado a denunciar fueron estas tres chicas".Vale recordar que el denunciado, un hombre identificado como Ramón Zabala, está sospechado del delito de "abuso sexual con acceso carnal en concurso real de estos tres hechos", sostuvo Paoli. (Diario Río Uruguay)