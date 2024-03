Una lancha chocó contra una piragua y dos mujeres resultaron heridas

En la tarde de ayer domingo, alrededor de las 14:30 horas, a la altura del Club Náutico, una lancha particular, conducida por un hombre de 35 años, embistió una piragua con dos mujeres de 46 y 50 años. Si bien no se conocieron detalles sobre cómo fue el hecho, quienes conocen el río no se sorprendieron, ya que es absoluta la ausencia de control en el mismo. Los fines de semana las lanchas se adueñan del río sin control de licencias, alcoholemia, velocidad o cantidad de personas por embarcación.



Según el informe de la Policía local, la cual fue requerida desde el Club Náutico apenas ocurrido el siniestro, el supuesto accidente habría ocurrido en las inmediaciones al mismo, desde dónde siempre suelen salir piraguas y kayaks. Si bien no trascendieron explicaciones respecto del contexto en que ocurrió el hecho, se sabe que la lancha, a motor, no pudo evitar el impacto contra la piragua, embarcación a remo, en la parte trasera.



Antes del impacto, la mujer que iba atrás se lanzó al agua, salvando milagrosamente la vida, mientras que su compañera hizo lo propio, siendo golpeada por la misma embarcación al ser embestida. Como consecuencia del siniestro, una de las navegantes, luego de llegar a nado hasta el muelle del club, fue traslada al hospital San Antonio, donde se determinó que sufrió solo lesiones leves en su rodilla derecha.

Por último, si bien intervinieron Criminalística y la Prefectura Naval, no se supo si se realizaron tests de alcoholemia y otros controles, publicó Gualeguay21.