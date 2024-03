Liberan a preso un año antes por error: volvió voluntariamente a cumplir condena

Como consecuencia de un insólito error "administrativo", un preso de la Unidad Penal 1 de Corrientes estuvo en libertad por casi una semana, tiempo en el que viajó a una ciudad del interior de la provincia de la que es oriundo.



El hombre fue liberado un año antes de la posibilidad de acceder al beneficio. Debía salir en febrero de 2025 y no en febrero de 2024, tal como sucedió.



Sin embargo, para respiro de las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), el reo tuvo "muy buena voluntad" de regresar y no darse a la fuga.



Para que volviera, según fuentes extraoficiales, le habrían enviado dinero para costear el pasaje e incluso fueron a esperarlo a la terminal de ómnibus en un vehículo particular con tal de que el inédito episodio no alcanzara repercusión pública.



A poco más de dos semanas de lo ocurrido hubo cambio de jefe en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), aunque se desconoce si tiene relación a lo que pasó con el preso identificado como Carlos Ramón Machuca, de 50 años, sentenciado en una causa de robo calificado por el uso de arma de fuego.



Según publicó el diario Época, después del 20 de febrero "se liberó a un condenado un año antes de que finalice su condena".



Una vez advertido el error comenzaron a hacer los esfuerzos en procura de hacer que el convicto regrese a la penitenciaría situada en cercanías de San Cayetano y del barrio Laguna Brava.



Machuca recibió dinero para viajar de inmediato a la localidad de General Paz, donde tendría familiares.



Días después de advertir la equivocación pudieron entablar contacto directo con el todavía convicto. Le habrían explicado los pormenores de lo sucedido y pidieron que regrese lo más pronto posible antes de estallar cualquier escándalo que afecte a la institución.



En este contexto, señalaron los informantes, autoridades enviaron dinero a Machuca para la compra de pasaje y demás gastos que pudieran demandar su regreso. La idea habría sido la de evitar algún procedimiento con despliegue de fuerza que deje en evidencia el yerro.



Al final, antes de cumplirse una semana, el reo decidió volver. Así, sus días en libertad fueron como unas "minivacaciones pagas".



Apenas descendió de un ómnibus en la terminal de la capital subió a un vehículo particular de un oficial del SPP y lo llevaron de regreso a la Unidad 1 donde, ahora sí, terminará de cumplir su condena.



El delincuente fue llevado a juicio oral en septiembre de 2017. Antes ya lo habían condenado por otros ilícitos.



Anteayer, en el SPP hubo cambio en la jefatura: el inspector general Guillermo Sotelo por el inspector general Rubén Romero. Claro está, nadie hizo referencia a la inédita liberación por error.



En enero de 2016, Machuca cometió dos asaltos a mano armada en Corrientes. Primero, en una mueblería de avenida J. R. Fernández en el barrio Víctor Colas. Después, en una concesionaria de motos de avenida Independencia al 3100.