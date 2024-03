Detuvieron a dos sospechosos del robo de dinero en comedor y un hotel

El Jefe de esa Departamental, Rafael Godoy, precisó a: "En la mañana de este sábado, tomamos conocimiento de dos sustracciones que se habían perpetrado en locales situados a poca distancia entre sí, presumiéndose que acaecieron en horas de la madrugada. Se trató de un comedor, al cual accedieron violentando una ventana, y se llevaron un teléfono celular y dos cervezas, ya que no dejan mayores valores. Y en un hotel, forzando una puerta, se alzaron con dinero en efectivo de la caja diaria y otro teléfono celular. La cercanía y modalidad de los ilícitos, nos hicieron sospechar que serían los mismos autores".La causa se instruyó contra autores desconocidos, pero el legajo se sustanció al punto de reunir dos aprehendidos para la siesta de este mismo 9 de marzo. Acerca de las averiguaciones, el funcionario policial comentó: "La situación delictiva acaeció en una franja horaria de nula circulación de transeúntes, por lo que nuestra División Investigaciones apuntó directamente a relevar las filmaciones de la zona, pudiendo dar con imágenes en las que se visualiza a dos jóvenes partícipes: uno materializando los hechos y otro en la actitud comúnmente llamada 'de campana'. A partir de allí había que lograr la individualización, llevándose a cabo tareas de campo como la compulsa del registro de identificaciones, cotejo de redes sociales y demás, pudiendo determinar que uno de ellos es oriundo de Viale. Aún así, faltaba poder determinar su actual paradero".Godoy reveló que "mediante otras averiguaciones, se conocía que por estos días no estaba manteniendo residencia fija, trasladándose de una ciudad a otra. Sin embargo, al profundizar la búsqueda del sospechado, en horas de la siesta se pudo llegar hasta una vivienda, donde ambos partícipes habían pedido alojarse temporalmente hasta el horario de viaje, precisamente a Viale. El propietario había accedido de modo hospitalario, desconociendo que en realidad estaban escondiéndose y planificando la fuga tras los robos cometidos. Como consecuencia, el hombre accedió a que los efectivos retiraran a estos sujetos de su casa, siendo reducidos y detenidos; al tiempo que solicitó que revisen las instalaciones para el secuestro de posibles elementos que hayan dejado".La Fiscalía en Turno ponderó varias circunstancias que le valieron la prohibición de libertad a los acusados. No sólo los efectos secuestrados los comprometen en los robos, sino que también algunos antecedentes y la variable de fuga, ya que se encontraban próximos a abandonar Nogoyá."Se dio cumplimiento a la detención de ambos individuos, quedando alojados en esta Jefatura de Policía", confirmó el Jefe Departamental Nogoyá.