Los chats que complican a los jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual

Tras larealizada en los últimos días por una joven de 24 años contra los-Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré-; se conocieron una serie de aberrantes chats que complican a los acusados.”, es uno de los mensajes que el aquero Sosa le escribió a la denunciante tras el hecho, que habría sucedido en Tucumán. Los chats, que serán una prueba fundamental en la investigación, forman parte de una serie de conversaciones que mantuvieron ambos antes y luego del encuentro.Allí, el arquero admitió la presencia de los cuatro jugadores esa madrugada y además reconoció que existió el hecho. La denuncia es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual I de Tucumán.La noche del sábado 2 de marzo, Sebastián Sosa le mandó un mensaje por Instagram a la denunciante para invitarla a tomar algo en la habitación 407 del hotel Hilton.La idea del arquero era que “nadie la viera”, por lo que le pidió que le avisara cuando llegaba al hotel para hacerla pasar por el Casino.La joven aseguró que cuando llegó también estaban los futbolistas Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. La invitaron a tomar unas latas de cerveza y después le ofrecieron un vaso de Fernet.“Cuando empezó a tomar, comenzó a sentirseAllí fue cuando aprovecharon esa situación y cometieron ese hecho atroz y cobarde”, contó Patricia Neme, la abogada en diálogo con“Sin ningún consentimiento,. Trató de defenderse y no pudo reaccionar. Cuando se sintió un poco mejor, logró pedir un Uber y se retiró a su casa”, agregó.Tras el ataque sexual, la chica le mandó un mensaje a Sosa para recriminarle lo que habían hecho. El arquero le respondió:“Lo que hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”, le contestó la víctima, quien también le recordó que tiene hijos y que eso no se lo merece nadie.Estos chats fueron incorporados en el expediente, así como también los exámenes toxicológicos que le hicieron a la denunciante para corroborar si le pusieron algo en la bebida. Además, se hicieron muestras ginecológicas para determinar si existió el abuso.En medio de esta situación, la Comisión Directiva de Vélez decidió “ante la gravedad de la denuncia”, ponerse “inmediatamente a disposición de la Justicia de Tucumán para aportar toda la información y los elementos relevantes para poder contribuir a la investigación y esclarecimiento del caso y determinar las responsabilidades correspondientes”.Por su parte, Sosa subió una historia a su Instagram y se defendió. “Repudio la violencia de cualquier tipo. Respeto a la integridad física y sexual de toda persona. Confío en la rápida acción de la Justicia”, escribió.