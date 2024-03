Mató a hija de su ex pareja y afirman que llegó “decidido a asesinarlas” a ambas

Continúa la conmoción en el barrio de Villa Ponsati, ubicado en las afueras de la ciudad de La Plata, donde el miércoles por la madrugada se produjo un espeluznante doble crimen. Un hombre irrumpió en una casilla donde vive su expareja y mató a la hija de la mujer, una nena de 11 años. La madre de la víctima logró arrebatarle el arma y terminó asesinando al agresor de un disparo en el pecho.“Escuchamos tiros, salí a la calle y vi por la ventana a la señora tirada pidiendo auxilio. Ahí fue que llamé a la policía”, contó una de las vecinas al portal El Editor Platense. Pese a que salieron de inmediato a socorrerla, ya era tarde: Alma había sido asesinada de un disparo en la cabeza. “Era una nena hermosa, amorosa. Estamos conmovidos, nunca pasó algo así acá”, agregó la mujer del barrio.La ex pareja, Laura Beatriz González,, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.Al lugar llegó una ambulancia del SAME al lugar, que constató las muertes. El revólver usado en el hecho, calibre 22, con cachas de madera, fue encontrado en el piso de la casilla. La mujer fue trasladada al Hospital San Martín, sin riesgo de vida. El cadáver de Carbajal fue registrado. Llevaba una riñonera al cinto con gran cantidad de balas.“Sabemos que mi hermana estaba con su hija durmiendo,Para la familia, no hay dudas que el hombre fue con la intención de matar. “Él vino con guantes, para no dejar pruebas y una riñonera con balas. La policía encontró bolsas de consorcio, precintos y un pasamontañas en su mochila”, continuó la hermana de la madre de Alma., concluyó la tía.Según reveló el portal, la actual pareja de Laura Beatriz González, un hombre de 35 años que también estaba en la vivienda, no sufrió heridas de ningún tipo.Por su parte, el padre biológico de la niña es un hombre que al momento del crimen se encontraba embarcado por temas laborales. Fue notificado del dramático hecho y las autoridades esperaban por su llegada para continuar con los procedimientos.La investigación de la causa, que fue caratulada como “doble homicidio y lesiones”, quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.