Robo en la calesita de Plaza de las Colectividades: “No es la primera vez”

La Calesita de Plaza de las Colectividades de Paraná, sufrió nuevamente un robo. Los delincuentes generaron destrozos en el lugar y se robaron un ventilador industrial, así como un equipo de música con parlantes.En ese sentido, Martín Apaldeti, dueño de la calesita, manifestó a: “Estoy triste, con impotencia y bronca. Somos una familia que nos dedicamos hace 30 años a este rubro y que apostamos a la ciudad permanentemente con mucho esfuerzo. No es la primera vez y lo que nos llamó la atención, es que tuvieron todo el tiempo del mundo para arrancar la reja de una pared y de romper una puerta. Se llevaron un ventilador industrial, el equipo de música con parlantes y sillones”.Por último, se refirió a la denuncia en Comisaría Octava: “No me la tomaron porque el oficial no estaba, pero voy a volver para tenerla en papel. Todas las calesitas de Paraná estamos insistiendo con el Iapser para agregar, además de todos los recursos que tenemos, el de robo”.