“Escondete que es Mario”: cómo se desató el doble crimen ocurrido en La Plata

La investigación

La ciudad de La Plata sigue en shock por el doble homicidio ocurrido este miércoles a la madrugada, cuando un hombre identificado como Mario Carbajal irrumpió en la casa de su exmujer y asesinó de un disparo en la cabeza a la hija de esta, de apenas 11 años. La madre de la víctima reaccionó en el acto: se abalanzó sobre él, logró arrebatarle el arma y lo mató.El ruido de la cadena con la que aseguraban la puerta de entrada de la casa ubicada en calle 120, entre 602 y 603, fue la señal que encendió la alerta. “Escondete que es Mario”, alcanzó a gritar entonces Laura Beatriz González, de 36 años, a su actual pareja. En la mesa, donde recién habían terminado de cenar, también se encontraban su hija mayor, Alma, y un varón de cinco. Pero la locura se desató en cuestión de segundos.Tras una breve discusión con su ex, Carbajal sacó un arma y empezó a disparar. Alma recibió un disparo mortal en la sien derecha, indicó una fuente cercana a la investigación al diario local El Día.En ese momento, el actual novio de la mujer tomó del cuello al agresor y González, que también había sido alcanzada por cuatro impactos de bala en los brazos y en una pierna, se le tiró encima enfurecida, le arrancó el arma de las manos y le disparó a Carbajal en el pecho.Cuando la policía llegó a la escena tras un llamado al 911, tanto Alma como el agresor estaban muertos. En tanto, el hermanito menor de la víctima salió ileso de la balacera y quedó a cargo de una tía, mientras su madre se recupera en el hospital.Junto con los efectivos de la Comisaria 16ª de La Plata llegó una ambulancia del SAME al lugar. El revólver usado en el hecho, calibre 22, sin numeración a la vista, fue encontrado en el piso de la casilla. Cuando registraron el cuerpo de Carbajal encontraron que llevaba una riñonera con gran cantidad de balas.González fue trasladada con cuatro heridas de bala al Hospital San Martín, donde quedó internada y será sometida en las próximas horas a una doble cirugía, pero fuera de peligro.Si bien todavía no se pudo determinar cuál fue el conflicto que desencadenó la tragedia, una de las primeras versiones sostiene que Carbajal se habría enterado recientemente que era el padre biológico de Alma.El caso es investigado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la UFI N°17, quien caratuló el expediente como “doble homicidio y lesiones”.