Policías realizaban un patrullaje y hallaron una enorme plantación de marihuana

Un vivero con una plantación de cannabis fue descubierto y “cerrado” por la Policía en barrio San Lucas, en la franja sudeste de la ciudad de Córdoba.



El procedimiento se desarrolló el martes pasadas las 15, mientras una patrulla policial realizaba un habitual operativo de prevención en la zona de calles Justino César y callejón publico de esa barriada.



De pronto, a los uniformados les llamó la presencia de altas plantas que parecían ser de cannabis en un predio cerrado, bajo una mediasombra y contiguo a una vivienda. Al detenerse, los uniformados comprobaron que efectivamente se trataban de plantas de marihuana.



Fuentes oficiales señalaron que los uniformados lograron hablar con una mujer quien les dijo que el domicilio es efectivamente propiedad de un hijo suyo (que no estaba) y los dejó pasar.



Dado que la Policía provincial no puede actuar en operativos por drogas se convocó a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Una brigada de esa fuerza acudió al lugar y secuestró numerosas plantas de más de dos metros de altura.



No se produjeron detenciones.