Asaltaron a una familia y amenazaron con disparar contra una bebé

Un joven matrimonio de Villa Gobernador Gálvez con dos hijos adolescentes y una beba sufrieron un violento asalto durante la mañana de este miércoles cuando sujetos armados entraron a la tienda familiar y bajo amenazas los llevaron a la vivienda que tienen detrás para robarles.



Erica, la víctima del asalto, contó en el programa Telenoche Rosario (El Tres) que cerca de las 10 sonó el timbre del comercio y se presentó un matrimonio preguntando por mercadería.



“Les empiezo a mostrar las remeritas que me pedían y en cuestión de segundos entra una clienta, una vecina como para comprar, y detrás de ella tres hombres más. Cerraron la puerta y me di cuenta de la situación”, detalló la dueña del comercio.



Los delincuentes, a punta de pistola, fueron a buscar al marido de Erica que estaba con la beba en la casa trasera y los encerraron a todos en la habitación matrimonial. También estaban la vecina que entró a comprar y un hijo adolescente de 15 años. La hija, de 11, estaba durmiendo en otra habitación y se salvó del mal momento.



“Nos ataron en la pieza con alambres. Eran muy bruscos. Nos arrancaron los aros de oro y nos pedían dólares”, añadió Erica.



Los delincuentes amenazaban con llevarse a la beba si no entregaban los dólares a pesar de la insistencia de la familia de que no tenían nada de moneda extranjera.



“Se llevaron todas las pertenencias que encontraban en el camino, desde celulares hasta dinero en efectivo y mercadería de la tienda”, relató la víctima y detalló que todo el robo duró unos 20 minutos.



Además, comentó que la mujer que entró primero con el grupo y se hizo pasar por clienta se quedó en el comercio y se llevó algunas prendas. “Me arruinaron”, lamentó la dueña de la tienda. (Rosario 3)