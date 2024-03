Disparos en caminera: se trataría de una banda de pasa-autos a países vecinos

Un grupo de delincuentes que robaron el pasado domingo dos camionetas y un auto en la provincia de Buenos Aires, protagonizaron un violento e inusual hecho, en el sur de Entre Ríos, cuando uno de los rodados chocó contra un patrullero para evadir un puesto caminero sobre la Ruta Nacional 12 en el departamento Islas.El impacto, permitió que otros dos vehículos robados huyeran, aunque fueron hallados sin ocupantes cerca de Gualeguaychú. Posteriormente, se supo que hubo disparos hacia los efectivos policiales que realizan el control.Sobre el hecho, por el cual hay un detenido hasta el momento, el fiscal de Islas, Gastón Popelka, consideró que revela el accionar de una banda de pasa-autos.“Hay distintas bandas, creemos que van a Paraguay o a Brasil. Roban en Buenos Aires, en provincia más que nada, y pagan a personas para que pasen los autos”, explicó.Popelka anticipó que pidió prisión preventiva para un hombre misionero detenido en la mañana del lunes en campos de Ceibas, en tanto que están prófugas otras dos personas que conducían los vehículos que fueron abandonados cerca de Gualeguaychú.El fiscal dijo que además de los tres autos secuestrados, no se descarta que hayan circulado a poca distancia algunos otros autos “satélites” para asistir a quienes trasladan los vehículos robados.Al relatar los hechos ocurridos en las primeras horas del lunes, Popelka dijo que tres autos robados circulaban desde Brazo Largo, y en el puesto caminero de Islas se recibió una advertencia. Eran una camioneta Chevrolet S10, una camioneta Toyota Hilux y un VW Voyage.“Se monta un operativo (en ruta 12, en Ibicuy y en Ceibas) y se forma una cola larga. Sin importar que había vehículos particulares, la S10 choca un móvil policial, el conductor efectúa disparos y el vehículo queda contra el paredón de la ruta 12 que va a Gualeguay, se baja un masculino y se mete dentro de los campos, en zona de bañados, pero logra abrir el paso para los otros dos vehículos. Venían jugados. Horas más tarde se localiza al conductor de la Chevrolet S10, es una persona oriunda de Misiones. Le imputamos varios hechos. Son pasa autos, la semana pasada detuvimos a otro hombre por pedido de una fiscalía de Buenos Aires”, indicó el fiscal.En cuanto a los otros dos, dejaron los autos abandonados cinco kilómetros antes del puesto de Gualeguaychú. Los vehículos (Hilux y Voyage) tenían las patentes cambiadas. Las dos personas huyeron y no han sido localizadas. Popelka no descarta que hayan subido a otro vehículo que pudo haber actuado como asistencia.“Abandonaron los autos en el kilómetro 50 de la ruta 14. Ellos conocen todo, tienen toda la logística”, indicó el fiscal, quien remarcó que los conductores de los autos robados pueden haber sido los autores de los robos, o directamente contratados como pasa-autos por las rutas del Mercosur. (Fuente: Radio Máxima)