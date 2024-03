Baleó a su exmujer, mató a su hijastra, pero su ex le quitó el arma y lo mató

Un brutal doble homicidio ocurrió hoy miércoles por la madrugada en la zona de Villa Ponsati, jurisdicción de La Plata. Un hombre identificado como Mario Carbajal llegó a una casilla para balear a su ex, que se encontraba con su nueva pareja. No solo le disparó a la mujer: también mató a Alma, de once años, hija de su ex pareja, de una relación anterior.La ex pareja, Laura Beatriz González, logró arrebatarle el arma tras un forcejeo. Allí, le disparó en el pecho al agresor y le quitó la vida, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.El hecho, ocurrido en la esquina de las calles 120 y 603, fue reportado a las autoridades por la actual pareja de la mujer atacada, que estaba en el lugar. Frente a personal de la Comisaría 16° de la Policía Bonaerense, aseguró que Carbajal llegó a la casilla con un revólver, a gritos. Así, se trenzó en una discusión con González. Luego, comenzó a disparar. Una bala impactó en la cabeza de Alma, que falleció al instante. Otra, en la cara interna del muslo derecho de la mujer.Ya herida, González se abalanzó sobre su ex y comenzó a forcejear con él. Allí, le arrebató el arma y le disparó en el pecho. Carbajal también murió en el acto. Entonces, su pareja, testigo de toda la secuencia, llamó a la Policía.Llegó una ambulancia del SAME al lugar, que constató las muertes. El revolver usado en el hecho, calibre 22, con cachas de madera, fue encontrado en el piso de la casilla. La mujer fue trasladada al Hospital San Martín, sin riesgo de vida. El cadáver de Carbajal fue registrado. Llevaba una riñonera al cinto con gran cantidad de balas.Además, el asesino -que no era el padre de la menor- llevaba un guante negro en la mano derecha, lo cual, daría cuenta de que había premeditado cometer uno o varios crímenes.La investigación del hecho está a cargo de la UFI N°17, de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.