Robos de embarcaciones en el puerto: “pedimos que las devuelvan”

Sobre el trabajo de la Asociación

En inmediaciones del puerto de la ciudad de Paraná, se registraron recientemente una serie de robos de embarcaciones. La Asociación Amigos del Puerto, representada por Norberto Achinelli, expresó su preocupación ante estos hechos.En declaraciones a, Achinelli manifestó: "Lamentablemente, fuimos testigos de dos robos en los últimos días. Hace un par de días sustrajeron una piragua, y durante el fin de semana desapareció un kayak completo. Lamentablemente, no podemos hacer mucho al respecto. Solo contamos con una cámara que logró capturar uno de los robos, y ya informamos a Prefectura".Los propietarios de las embarcaciones afectadas se encuentran muy ansiosos por recuperar sus bienes. Achinelli señaló:Sin embargo, es importante destacar que estas embarcaciones están debidamente identificadas, por lo que los responsables no podrán utilizarlas sin ser detectados".En un llamado a la conciencia de quienes hayan perpetrado estos actos, Achinelli expresó:También destacó el trabajo de la Asociación Amigos del Puerto, resaltando su labor social y su compromiso con la comunidad. "Nuestro trabajo es ad honorem. Ayudamos a los pescadores, colaboramos en la reparación de embarcaciones, y realizamos tareas de asistencia social, como la recolección y donación de ropa y alimentos. Es una tarea muy loable la que llevamos a cabo en nuestra asociación aquí en Paraná".Finalmente, Achinelli hizo hincapié en el rol que desempeñan en la colaboración con las autoridades judiciales. "Estamos en el puerto de Paraná, donde realizamos un trabajo social muy importante, aunque no siempre sea visible para todos”.