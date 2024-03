Amenazó a su ex pareja y en juicio abreviado acordó prisión condicional

El hombre reconoció en un juicio abreviado que amenazó de muerte en la vía pública, a su ex pareja, y tres meses después, cuando pendían sobre él medidas de restricción notificadas y vigentes, ingresó sin autorización, tras saltar un tapial, a la casa de la víctima.El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, resolvió este martes homologar el acuerdo de juicio abreviado que le presentaron en la audiencia que se realizó el 28 de febrero, el fiscal, Facundo Etienot, y el defensor público, Fabricio Patat, que representó a DLC, quien fue imputado de los delitos de Amenazas simples, primer hecho, y Violación de domicilio en concurso ideal con Desobediencia judicial, segundo hecho, y le impuso la pena acordada en nueve meses de prisión de ejecución condicional.En virtud de la modalidad condicional de cumplimiento de la pena, Malvasio le impuso al condenado la obligación de cumplir con normas de conducta por el término de dos años, entre las que se destacó la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos, molestos o perturbadores, a RT y su grupo familiar, por sí o por interpósita persona; realizar tareas no remuneradas en favor de una institución de bien público, previa coordinación con Oficina de Medidas Alternativas (OMA), por un total de 180 horas; y realizar un curso, taller o capacitación vinculado a la temática de violencia contra la mujer, debiendo acreditar su cumplimiento ante OMA.Al imputado se le atribuyeron dos hechos. El primero consistió en que "aproximadamente a las 18.30 de 24 de agosto de 2023, en ocasión en que DLC se encontraba junto a su ex pareja RT en inmediaciones de peatonal San Martín y calle Gualeguaychú de Paraná, la amenazó, advirtiéndole que la iba amatar a ella y a su familia". El segundo ocurrió tres meses después. Se le imputó que“el 22 de octubre de 2023, siendo aproximadamente las 7, DLC se presentó en la residencia de su ex pareja RT, en Paraná, hizo ingreso trepando el tapial perimetral de la finca y luego comenzó a patear la puerta de ingreso de la vivienda, por lo que RT dio pronto aviso a la División 911 y Video vigilancia y al arribar el personal policial, DLC fue aprehendido en el lugar”.El segundo hecho tuvo como agravantes que “con dicho accionar DLC incumplió las medidas dictadas por la jueza de Familia N°1, Rosario Moritán, el 7 de julio de 2023…, las que le prohibían acercarse a menos de 200 metros del lugar de residencia de RT así como realizarle actos de perturbación o intimidación".El Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav) de Entre Ríos fue aprobado por el Alto Cuerpo en Acuerdo General, y funciona en el ámbito de la Oficina de Violencia de Género del Centro Judicial de Género del Superior Tribunal de Justicia Doctora Carmen María Argibay. Su tarea consiste en la sistematización de la información que cada organismo del Poder Judicial de Entre Ríos ingresa diariamente en el software jurídico, referida a causas de violencia familiar y contra la mujer, así como de delitos cometidos en razón de dichas clases de violencia.El Rejucav exhibió que entre 2016 y el 26 de mayo de 2023, se resolvieron mediante el instituto de la suspensión del juicio a prueba 1414 expedientes penales en contexto de violencia de género en Entre Ríos. También expuso que en lo que va de 2024 se han sustanciado 2382 expedientes totales de Violencia Familiar y Contra la Mujer en la provincia. La discriminación detalló que 1288 son por violencia contra la mujer, 723 por violencia familiar y 371 son expedientes penales.El Rejucav informó que en el link https://www.jusentrerios.gov.ar/denuncias/ se puede realizar la denuncia por situaciones de violencia de género. Asimismo, indicó que se puede realizar la denuncia a través de la mesa de ayuda llamando al teléfono (0343) 4206100, interno 7123 o por correo electrónico a rejucav@jusentrerios.gov.ar . También precisó que, entre enero de 2016 y febrero de 2023, 84825 mujeres fueron víctimas de violencia de género. (APF)