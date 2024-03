Jubilado entregó sus ahorros a estafador que lo engañó con el cambio de billetes

Un hombre de 90 años cayó en el engaño de un estafador y le entregó todos sus ahorros, en pesos y dólares. La estafa –bajo la modalidad conocida como “el cuento del tío”- se registró en horas de la siesta de este lunes en Viale.



"Un vecino de Viale, de 90 años de edad, recibió un llamado telefónico efectuado por desconocidos, que se hicieron pasar por un familiar directo. El engaño se basó en informarle falsamente la necesidad de cambiar los billetes, tras lo cual el anciano preparó sus ahorros. Fue así como entregó una importante suma de dinero, discriminada en pesos argentinos y en moneda extranjera -dólares-, a un sujeto que se presentó en su casa como gerente de un Banco, tal como habían acordado durante el llamado", explicó a FM Estación Plus el jefe de la comisaría de Viale, Pablo Noriega.



Desde la comisaría de Viale se le dió intervención a la repartición especializada de la Dirección Investigaciones, sin perjuicio de los elementos de prueba e indicios que se están reuniendo, en busca de lograr el esclarecimiento.



Mientras tanto, Noriega manifestó: "Es esencial que la población esté atento a la posibilidad de este tipo de hechos, que no entreguen dinero a desconocidos y que arbitren los medios para cerciorarse de que quienes los llaman sean quien dice ser. Asimismo, recomendamos hablar de este tema con los adultos mayores, no para asustarlos, pero sí advertirlos, ya que son la población vulnerable".