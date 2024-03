Muerte de Berenice: desestiman la “pista del panadero” detenido por narcomenudeo

A raíz de declaraciones del abogado de la mujer imputada por la muerte de Berenice Gonzálvez, sobre una falta de investigación de “la pista del panadero”, fuentes judiciales desestimaron la participación activa de esa persona, con la que, Berenice se encontró cerca de las 2 de esa jornada, pero que estaría comprobado por cámaras de seguridad y testimonios, que no tuvo implicación directa en lo sucedido, por lo que la Justicia “no investiga” al panadero, indicóHasta el momento Esteban Castañeda, de 46 años, y Zaira B, de 25 años, son los únicos imputados por el delito de abuso sexual seguido de muerte. Ambos se encuentran detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal 1 y la Unidad Penal 6, de Paraná.La semana pasada, el panadero en cuestión fue detenido, involucrado en una causa de narcomenudeo, pero sin relación directa con la causa Berenice, se indicó en LT39 Radio Victoria.En la Investigación sobre la muerte de Berenice Gonzálvez que llevan adelante los fiscales de Iván Yedro y Gamal Taleb, aún se esperan datos de la autopsia sobre la etiología de la muerte, que deberán pasar en primera instancia por la Corte Suprema, y terminar de peritar por parte de Gendarmería dos celulares, en especial uno que Castañeda niega que sea de su propiedad.En la causa ya han declarado más de 30 personas y no se descarta que puede haber más testimoniales.Fue el abogado defensor de Zaira B, detenida en la UP 6, Agustín Greco, quien días pasados, introdujo la pista del panadero. En esa oportunidad dijo que la Fiscalía debía investigar otros datos aportados por un testigo que aseguró que "Berenice salió de la casa de Castañeda, entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada. Se fue en un auto en el que iba un conocido panadero de Victoria”.El abogado de la mujer detenida recalcó: “Esta defensa lo que se propone es no poner ninguna traba a la justicia, al contrario, quiere que se sepa la verdad, pero que las personas que están siendo señaladas si no tienen ninguna responsabilidad sean liberadas, y que en verdad sean condenadas quienes si tuvieron que ver, al igual que los que tejieron mentiras en sus declaraciones o denuncias”.