Una maestra esperaba el colectivo y su ex pareja la mató a tiros desde un taxi

Un brutal femicidio conmociona a la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde una maestra de 34 años fue asesinada a tiros por su ex pareja. Tras cometer el crimen, el hombre intentó huir hacia Santiago del Estero, pero, al verse acorralado por la policía, se disparó en la cabeza.El sangriento hecho ocurrió este sábado, a plena luz del día, sobre la avenida Pedro Miguel Aráoz al 300, en el barrio de San Cayetano. La víctima, identificada como María Emilia Cardozo, estaba esperando el colectivo en la parada cuando su ex, José Maldonado, la sorprendió de manera violenta.Maldonado llegó conduciendo un taxi y, según los testigos, sin mediar palabra sacó el arma por la ventana y le disparó 9 veces. Después de acribillarla a balazos, arrancó el vehículo y emprendió la fuga.A los pocos minutos llegaron los policías y un grupo de paramédicos que intentaron reanimarla, pero las heridas parecían ser mortales. Con pocos signos vitales, la trasladaron de urgencia al hospital Padilla. Sin embargo, cuando ingresó al centro de salud ya era tarde.Mientras se confirmaba la muerte de Cardozo, la policía de Tucumán inició una búsqueda del atacante por toda la ciudad. Uno de los efectivos lo vio tratando de escapar por la Ruta 9, hacia Santiago del Estero, por lo que pidió refuerzos y se produjo una persecución.A la altura de la localidad de Mixta, en el departamento de Los Leales, Maldonado se vio acorralado por los patrulleros e intentó suicidarse. Con la misma arma que mató a su ex pareja, se disparó en la cabeza. El hombre fue llevado al hospital de la zona, donde estuvo internado en grave estado. A las pocas horas, el femicida falleció.