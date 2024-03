Juzgarán al entrerriano que le tiró un botellazo a Milei el día de su asunción

Quién es Gastón Mercanzini

Antecedentes

Gastón Ariel Mercanzini, el hombre que le tiró un botellazo al presidente Javier Milei luego de su asunción, irá a juicio oral y público tras ser imputado por “lesiones dolosas”.El juez federal Ariel Lijo determinó que Mercanzini tuvo intención de agredir al Presidente mientras éste se encontraba en el auto, junto a su hermana, el pasado 10 de diciembre.Mercanzini, que se encuentra en libertad, se mostró arrepentido tras el ataque y aseguró que estaba alcoholizado y que no quiso agredir al presidente Milei.El hombre de 51 años se define en redes sociales como “entrerriano de Sagitario, amante de las risas del tinto y fotógrafo de este instante...”. Se manifiesta abiertamente peronista y comparte imágenes de su militancia kirchnerista.Aquel día, el objeto que arrojó Mercanzini termino golpeando a un custodio del mandatario que se encontraba acompañando el vehículo y que resultó herido.Mercanzini era un funcionario público en la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Allí fue Director de Cultura, cargo que mantuvo hasta 2013 tras ser removido por un decreto que había firmado el intendente peronista de aquel entonces, Carlos Schepens, mientras Mercanzini gozaba de licencia debido a “problemas personales”. Su desvinculación fue emitida por el propio intendente, publicó El Entre Ríos.Según, Schepens aseguró que la designación del director de Cultura se había dado por un “carácter político”, por lo que la municipalidad lo desvinculó. Esta situación parece entrar en concordancia con las declaraciones que dio el vocero presidencial, Manuel Adorni, al reconocer que “el empleo que está por una cuestión política y no aporta nada” será combatido durante el gobierno de Milei.El 5 de julio de 2023 fue detenido por romper a golpes una camioneta Citroën Berlingo con una varilla metálica, lo que provocó la rotura del parabrisas y la ventanilla del lado del conductor. Por la declaración de los testigos, se presentó en el parador del GCBA de Parque Chacabuco durante la madrugada y empezó a golpear la puerta con una varilla de hierro.Luego de ser invitado a retirarse por los encargados del parador, Mercanzini comenzó a golpear la camioneta perteneciente al GCBA. Tenía antecedentes violentos con otros asistentes por lo cual no lo dejaban entrar.Por la rotura del vehículo fue detenido en la comisaria vecinal 7B, y por el delito de daño Agravado se lo condenó luego de un proceso abreviado al uso de una tobillera electrónica, que ya quedó sin efecto.