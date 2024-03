“No me vas a afanar dos veces”: mujer redujo a un ladrón con el palo de amasar

? AGARRÓ AL LADRÓN Y LO SOMETIÓ A GOLPES CON UN PALO DE AMASAR. "A MÍ NO ME VAS A AFANAR DOS VECES"

- Fue en Neuquén

- La víctima identificó al ladrón como parte de una dupla delicitiva que ya la había asaltado. pic.twitter.com/arSXaG22Pe — Vía Szeta (@mauroszeta) February 29, 2024

El flagelo de la criminalidad en el país no para de crecer y las crónicas policiales dan cuenta una y otra vez de la violencia producto de la inseguridad. Frente a este panorama desolador, muchos vecinos deciden defenderse por sus propios medios y recurren a cualquier tipo de acción.Un hecho que concentró la atención relacionado con la inseguridad y la justicia por manos propias fue lo que ocurrió en Añelo, Neuquén, cuando una mujer decidió defenderse con sus propias manos de un presunto delincuente que había robado en repetidas ocasiones en su local.La secuencia se dio en una carnicería de dicha localidad, cuando la propietaria del negocio se dio cuenta que había entrado al negocio un sujeto que ya le había robado en otras oportunidades con un cómplice. La señora, víctima de la inseguridad y de la indignación, no lo dudó, agarró un palo de amasar y se abalanzó contra el sospechoso.“Entraban, le hacían cortar fiambre y desaparecían con mercadería”, dijo uno de los vecinos explicando la modalidad de robo de los malvivientes. El comercio se llama BoriK y está ubicado en la calle 1, frente a la Ruta Provincial N°7. “Le venían robando hasta que los reconoció”, agregó otro vecino.Así, la dueña del local comenzó a golpear con el objeto contundente al presunto ladrón hasta que logró doblegarlo. Desde el piso, el sujeto intentó atajar varios palazos sin mayor éxito y solo tuvo que resignarse a que la bronca de la señora disminuyera.“Ayer me hiciste lo mismo la c... tirate al piso, tirate. A mí no me vas a venir a afanar dos veces. Ya son tres o cuadro los que entran a robarme ¿me tomás el pelo? ¡contestame!”, repetía la mujer mientras golpeaba al delincuente.