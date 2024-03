Asesinado en robo pese a suplicar por su vida: desgarrador pedido de la novia

Policiales Una joven murió al chocar su auto contra un árbol

El dolor de los familiares

“Lo mataron como a un perro”

Bronca en el barrio

A pesar de suplicar por su vida,que le robaron la moto en un barrio de la ciudad de Córdoba.El hecho tuvo lugar a la madrugada, en la calle Fulgencio Montemayor al 2.300, del barrio Yofre Norte, cuando Sebastián Villarreal salía de su casa para trabajar.y le dispararon dos veces en el pecho., la novia de Sebastián Villarreal, el hombre acribillado en barrio Yofre Norte para robarle la moto y pese a suplicar por su vida ante los ladrones, con las palabras “no me mates, tengo dos hijos”.“Hace mucho que en el barrio venimos pidiendo y nunca pensamos que nos iba a pasar así tan cerca, la verdad que estamos destruidos”, sostuvo Emilia durante la multitudinaria marcha que recorrió la calle Jacinto Altolaguirre.La mujer, que más temprano había expresado su dolor en diálogo con ElDoce, cuestionó que todavía no haya detenidos. “La Policía nos pide que colaboremos,. ¿Qué más quieren, que más quieren?”, enfatizó con un desgarrador pedido de justicia.De la concentración también participó Florencia, una hermana del hombre asesinado, quien recalcó: “Lo único que esperamos es que se haga justicia porque matan como si nada total después no hay repercusiones”.La joven definió a Villarreal como un “padrazo”. La víctima vivía con sus dos hijos de 20 y 15 años. “Era el sostén de la familia”, contó.“Todo para robarle la moto, la moto ya la tenían cuando le dispararon”, lamentó la hermana. Poco después del ataque, en el lugar del hecho una vecina reveló que Sebastián les rogó a los delincuentes que no lo mataran.El dolor de sus familiares es infinito, aún no pueden creer lo que ocurrió e insistieron en la poca piedad que tuvieron con la víctima. Ricardo, cuñado de la víctima se indignó al pensar que a los delincuentes “ya no les importa nada”. “Lo mataron como a un perro, no les importa nada porque las condenas son leves”, afirmó y dijo que su cuñado “se la pasaba trabajando y con los chicos”.“La bronca que nos queda es que nos quedamos con un montón de ganas de compartir cosas, mi hermana la estaba pasando muy bien con él”, expresó con bronca.En la marcha los vecinos exteriorizaron su indignación. “No damos más, tenemos bronca, miedo, no podemos volver de trabajar”, manifestaron a“Basta de inseguridad, no podemos salir a las calles, son zonas liberadas, la Policía no responde, queremos a Gendarmería”, exigió una mujer.Otra de las personas que se sumó a la manifestación exclamó: “¡Basta de muerte!”. Los vecinos portaron carteles pidió justicia por Sebastián y más seguridad.