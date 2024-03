Se fueron sin pagar la estadía de un hotel y llevaban gran cantidad de dólares

Dos personas se alojaron en la ciudad de Federación, no abonaron la estadía, se escaparon en su auto de alta gama y fueron detenidos en Concepción del Uruguay. Al momento de ser detenidos, le hallaron una suma importante de dinero en dólares que no pudieron justificar.



De acuerdo con lo que se pudo saber, la Jefatura Departamental Federación recibió la denuncia del propietario de un hotel de esa localidad, por el supuesto delito de estafa. Según explicó, dos personas se alojaron en el lugar y, al retirarse, se fueron sin abonar su estadía y las compras del hotel, por 587.000 pesos. Además, indicó que ambos hombres se trasladaban en una auto marca Audi de color blanco.



A raíz de esto, el personal policial impulsó diversos operativos para dar con los prófugos, comunicando la situación a las demás localidades de la provincia de Entre Ríos.



De esta manera, personal de la dirección de Prevención y Seguridad Vial logró detener la marcha del vehículo con sus ocupantes en Concepción del Uruguay y, durante la pesquisa instaurada, lograron identificar a ambas personas.



Además, durante el operativo se constató que transportaban una importante suma de dólares, por lo que se inició una causa paralela por parte del Juzgado Federal, ya que no pudieron acreditar dicho dinero. Asimismo, ambos sujetos brindaron datos erróneos en cuanto a sus domicilios, por lo que el juzgado dispuso su detención.



En cuanto a la presunta estafa en la ciudad de Federación, las autoridades precisaron que los familiares de los detenidos efectuaron el pago mediante transferencia bancaria. (Diario Victoria)