Lo mataron para robarle la moto pese a suplicar por su vida: “Tengo dos hijos”

A pesar de suplicar por su vida, un hombre de 46 años fue asesinado hoy de dos balazos en el pecho por uno de los delincuentes que le robaron la moto en un barrio de la ciudad de Córdoba.El hecho tuvo lugar en horas de la madrugada en la calle Fulgencio Montemayor al 2.300, del barrio Yofre Norte, cuando Sebastián Villarreal salía de su casa para trabajar.Mientras se subía a su moto fue sorprendido por dos motochorros que, a punta de pistola, le intentaron robar el rodado. "Tengo dos hijos, no me mates por favor", le suplicó la víctima a los delincuentes, quienes no tuvieron piedad y le dispararon dos veces en el pecho.Los agresores escaparon a toda velocidad con las dos motos y Villarreal fue atendido por vecinos de la zona, aunque no lograron salvarlo."Yo me estaba por levantar, y escuché que había ruidos en la calle. Que pedía Sebastián el vecino fallecido, pedía que no lo mataran porque tenía hijos. Golpeaba la ventana, para ahuyentarlos, se escuchó dos disparos. Salimos y estaba tirado en el piso, con pocos signos de vida", explicó una vecna en una radio local.La mujer también contó que tras los disparos sus hijos se acercaron hasta el lugar: "Todavía tenía el casco no le veíamos dónde estaba herido. Los chicos estaban a la par de él cuando estaba herido. Le pedían por favor: ´´Papá, no te rindas. Aguantá un poquito más´".Luego de que se diera a conocer la triste noticia de su fallecimiento, familiares y cercanos lo recordaron como "una excelente persona, trabajador y padre".La causa quedó en manos del fiscal de instrucción Andrés Godoy y, según el portal eldocetv, fueron identificados dos mayores de edad que eran intensamente buscados como responsables del crimen.Por otro lado, trascendió que de las primeras investigaciones realizadas se pudo concluir que los disparos fueron realizados por un arma de calibre 9 milímetros.