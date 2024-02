Video: citó a una menor, la familia lo descubrió y chocó a dos mujeres para huir

Una dramática secuencia ocurrió en las últimas horas en la localidad bonaerense de Quilmes, cuando familiares de una adolescente interceptaron a un “falso veterinario” que había citado a la menor en ese lugar, tras contactarla a través de las redes sociales. Al advertir la emboscada, el hombre aceleró y atropelló a la mamá y a la tía de la víctima.Más tarde el sujeto, de 60 años, se entregó en una comisaría acompañado por su abogado y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de Mariana Curra Samaniego, quien lo imputó, en principio, por el delito de “lesiones leves”.Según aseguró a TN un tío de la adolescente, todo empezó días atrás cuando el acusado se cruzó a la chica en la calle, se hizo pasar por veterinario y le dijo que hacía consultas a domicilio. Así fue como intercambiaron los números de teléfono, pero rápidamente el hombre reveló sus verdaderas intenciones.“Él mismo la citó en Mitre y Dorrego y le dijo que no le contara nada a los padres”, contó el familiar, convencido de que el objetivo del sujeto era “llevarse a la nena”. El plan, sin embargo, no pudo concretarlo porque la familia descubrió la conversación que mantuvo por WhatsApp con la menor y fueron con ella al lugar del encuentro.“Ella sigue en el hospital, está en observación porque le abrió toda la cabeza. Gracias a Dios está viva”, enfatizó sobre el estado de su cuñada. En tanto, su esposa y tía de la menor, tuvo que ser trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Iriarte por las heridas que le provocó el impacto, pero también se encuentra fuera de peligro. La familia aportó todos los mensajes de WhatsApp enviados por el acusado y fueron incorporados como prueba, a la espera del avance de la causa.