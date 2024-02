Intentó robar a un departamento, se cortó con una ventana y murió desangrado

El rastro de sangre que llevó al ladrón muerto

Un joven de 23 años murió desangrado este domingo tras haberse cortado con un vidrio de una ventana que rompió cuando intentaba entrar a un departamento para robar en Reconquista, provincia de Santa Fe.El hecho ocurrió en un complejo habitacional de dos pisos ubicado en la calle General Obligado al 3300 del Barrio Lorenzón, donde las autoridades encontraron el cuerpo de Alan Pereyra, según fue identificado. Fue hallado en una cuneta lindera.El joven, presumen los investigadores e informa el medio local Reconquista Hoy, habría intentado ingresar a robar ambas viviendas del lugar. En el más bajo no tuvo éxito y fue en el superior en el que sufrió la herida que resultaría fatal al producirle una considerable pérdida de sangre.De acuerdo a los rastros del sangrado encontrados por la Policía de Investigaciones y los forenses, el joven se habría tirado del balcón para intentar escapar, pero falleció en una cuneta pocos metros más adelante.Las autoridades, pertenecientes a la Comisaría 2, llegaron al lugar cerca de las 6 de la mañana de este domingo tras haber sido alertados por vecinos que escucharon ruidos.En el piso superior del complejo, encontraron una ventana rota y rastros de sangre, tanto en el exterior del lugar como en la baranda del balcón.El fiscal de turno Alejandro Rodríguez ordenó someter al cuerpo de Pereyra a una autopsia.Los habitantes de los departamentos que Pereyra intentó robar dieron testimonio y confirmaron que el intruso no logró llevarse nada de ninguno de los dos departamentos.Fue Iván Núñez (19), habitante de la vivienda de la planta baja, quien contó que el ladrón intentó ingresar a su casa pero no tuvo éxito.Por su parte, Marcelo Ezequiel González (29), también respondió negativamente sobre la falta de pertenencias en su casa.El complejo está ubicado a pocas cuadras del centro de la ciudad santafesina, en una zona de viviendas bajas y con visibles falencias de infraestructura.El frente de la vivienda, despintado y con veredas rotas sin mantenimiento, tiene en el piso de su entrada frontal numerosas huellas dejadas por la sangre de Pereyra en su intento de huir del lugar.Las imágenes, registradas en un video que publica la prensa local, muestran también el balcón manchado de rojo en sus barandas de madera y los ventanales, aunque no se distingue cuál fue el vidrio que hirió al ladrón.Los rastros van desde el cemento hasta la calle de tierra, pasando por un sector con césped. Allí habrían encontrado al ladrón muerto.